“パワプロくん”鈴木福＆“猪狩兄”松本怜生、ユニフォーム姿の動画公開に反響「似合ってる」「カッコよすぎる」
俳優の鈴木福が主演を務めるきょう26日放送のABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（深0：24 ※関西ローカル）の公式SNSが26日までに更新され、主人公・西野純平役の鈴木、ライバル・猪狩守役の松本怜生のそれぞれのユニフォーム姿の動画が公開された。
【動画】「似合ってる」「カッコよすぎる」“パワプロ”のユニフォーム姿でドラマの告知をする鈴木福＆松本怜生
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズを初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。また『パワプロ』ファンを公言するお笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が初めてドラマ脚本に挑んだことでも話題となっている。
西野のライバルであり、西野と同期入社の新人ながら、親会社の御曹司で営業成績は常にトップ、マドンナの山咲も虜（とりこ）にしてしまう超完璧人間・猪狩守を松本が演じる。このほか、西野の同僚であり、「○○やんす！」と一風変わった語尾で話す矢部明雄役を、阿久津仁愛。新人教育係のマドンナ的先輩の山咲花子役を、新谷あやか。西野と同じ会社で、人知れず西野に想いを募らせている姫野カレン役を、おぎのさながそれぞれ演じる。
SNSの投稿では、「いよいよ今夜プレイボール 主演 #鈴木福 （西野純平）がパワプロくんらしいユニフォーム姿を披露!!」「猪狩守を演じる #松本怜生 がユニフォーム姿で登場!!」などのコメントとともに、ユニフォーム姿で笑顔でガッツポーズする鈴木と、野球ボールを片手に“キメポーズ”をする松本の告知動画がそれぞれ披露された。
この投稿にフォロワーからは「ユニフォーム姿さすが似合ってる 楽しみ」「ほんとに楽しみ」「ユニフォーム姿の怜生くんカッコよすぎる」などの声が寄せられている。
同ドラマはABCテレビのほか、各ローカル9局（青森朝日放送／岩手朝日テレビ／新潟テレビ21／長野朝日放送／名古屋テレビ／広島ホームテレビ／長崎文化放送／大分朝日放送／鹿児島放送）でも10月3日以降、順次放送される。
