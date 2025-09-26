鈴木ちなみ、第3子出産 シンガポールで2度目の出産「エネルギッシュに過ごせました」【全文】
タレントの鈴木ちなみ（36）が26日、自身のXを更新。第3子を出産したと報告した。
鈴木は、子どもの写真を添えて「私事ですが第三子を出産いたしました。5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています。シンガポールでは2度目の出産ということで妊婦生活から出産までエネルギッシュに過ごせました」と伝えた。
鈴木は1989年9月26日生まれ、岐阜県出身。2008年にモデルとしてデビュー。ファッション雑誌『with』の専属モデルのほか、10年度の東レキャンペーンガールを務めるなど、幅広く活躍。プライベートでは20年2月に一般男性との結婚を発表。21年の9月に第1子出産を報告。22年6月からシンガポールに移住。23年11月に第2子出産を報告していた。
■報告全文
また1つ歳を重ねました。いつも温かく見守っていただきありがとうございます。
そんな皆さまにご報告があります。私事ですが第三子を出産いたしました。5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています。
シンガポールでは2度目の出産ということで妊婦生活から出産までエネルギッシュに過ごせました。
家族での新しい日々を、楽しみながら歩んでいきたいと思います。
