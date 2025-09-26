デビュー25周年の倖田來未、本音ポロリ「昔とは疲れ方が違う」 さらなる活躍誓う「進化していくのが倖田來未」
歌手の倖田來未（42）が26日、東京・SHIBUYA109 渋谷店8階「DISP!!!」で『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』開催記念会見を開催。デビュー25周年を迎える心境と決意を語った。
【全身ショット】二の腕あらわな衣装で流石のスタイルを披露した倖田來未
倖田は「10年ぐらいで幸せだと思っていたので、25周年を迎えられると思っていなかったんです」と充実感あふれる表情に。「変わらず踊り続けられたらと思います。昔とは疲れ方が違うので、自分自身を強化して変わらぬ5年後を迎えられたら。50手前でもかっこよく」と30周年への決意を込め、「似合っていれば、年相応なんて関係ない。倖田來未ぽいことをやりたいし、着たいし、言い続けたい」と力強く語った。
続けて「どんどん進化していくのが倖田來未なので、体感していただき、ツアーにも遊びに来ていただきたいなと思います」と呼びかけた。
倖田は、23日から10月5日までの期間中、SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店の2施設でコラボキャンペーン『SHIBUYA109×KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』を開催。2010年から2024年までのツアー衣装や写真の展示をしている。きょう26日限定で約30万個の最高級オーストリア製クリスタルを使用した「GARSON（ギャルソン）」のD.A.Dラグジュアリークリスタルベンツ（倖田來未コラボーカーグッズを内装）も展示されている。
25周年を迎える倖田は、東京、大阪で4公演を開催するアニバーサリーツアーや、全国7都市12公演をめぐるディナーショーなどを駆け抜けていく。
