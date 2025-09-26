26日朝早く、妙高市で90代の男性がクマに襲われケガをしました。男性は病院に運ばれましたが、命に別状はありません。



警察と消防によりますと、午前5時半ごろ、妙高市上馬場の90代の男性が散歩中にクマ1頭に襲われました。男性は顔や右太ももなどをケガしましたが、その場から歩いて家族に助けを求めました。その後、上越市内の病院に搬送されましたが命に別状はないということです。



現場は住宅の近くで、警察は市と連携し警戒活動を行っています。県内ではクマによる人身被害は7件目で、県は【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。