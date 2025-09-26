ゆず、大阪でオーケストラライブ開催決定 来年2月に大阪城ホールで一夜限りの公演
ゆずが、来年2月15日に大阪・大阪城ホールにてオーケストラコンサート『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』を開催することが発表された。
【ライブ写真多数】多彩なステージ！ゆずの横浜アリーナ公演の様子
ゆずがオーケストラ編成でコンサートを行うのは、昨年12月30日、31日に神奈川・横浜BUNTAIで開催された『YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日』以来。チケットは即日完売となり、プレミアムライブとして話題を呼んだ。今回は、再演を望むファンの声や関西開催を望む期待に応える形で、開局55周年を迎えるFM大阪とタッグを組み開催される。
ファンクラブ会員向けに先行チケットの受付がスタート。10月5日までの期間限定となり、続いて10月10日からはFM大阪先行受付（抽選）も予定されている。
ゆずは今年12月にアジア3都市を巡るツアー『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU』を開催。さらに12月13日、14日には、長崎・長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENAでの『YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet』も控えている。
■『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』
日程：2026年2月15日（日）午後3時開場／午後4時開演
会場：大阪・大阪城ホール
【ライブ写真多数】多彩なステージ！ゆずの横浜アリーナ公演の様子
ゆずがオーケストラ編成でコンサートを行うのは、昨年12月30日、31日に神奈川・横浜BUNTAIで開催された『YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日』以来。チケットは即日完売となり、プレミアムライブとして話題を呼んだ。今回は、再演を望むファンの声や関西開催を望む期待に応える形で、開局55周年を迎えるFM大阪とタッグを組み開催される。
ゆずは今年12月にアジア3都市を巡るツアー『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU』を開催。さらに12月13日、14日には、長崎・長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENAでの『YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet』も控えている。
■『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』
日程：2026年2月15日（日）午後3時開場／午後4時開演
会場：大阪・大阪城ホール