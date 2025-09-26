栗山千明主演『晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜』ゲストキャスト解禁 EDテーマはがらり「さあ乾杯！」
俳優の栗山千明が主演を務めるテレビ東京系ドラマ25『晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜』（10月3日スタート 毎週金曜 深0：42）のゲストキャストが一挙解禁された。
【場面カット】おいしそう…目を閉じてビールを味わう栗山千明
同作は「1日の最後に飲むお酒をいかにおいしく飲むことができるか」を追求する、＜お酒＞をテーマにしたグルメドラマ。シーズン4となる今回は、7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”を届ける。美幸を取り巻く周辺環境がさらに広がり、パワーアップ。ライバル不動産会社の出現や、新しくコンビニ店が登場。さらに商店街にも新たなメンバーが加わり、美幸の晩酌へと向かう情熱もより加速する。
主演の栗山をはじめ、レギュラーキャストである、武田航平、辻凪子、おかやまはじめ、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、大久保佳代子(オアシズ)。今シーズンから、本宮泰風、アキラ100％、忍成修吾、冨家ノリマサ、森田甘路、前田航基が新たなにメンバー入り。
秋冬編では、弟子入りした美幸を厳しく鍛える落語の師匠役に螢雪次朗、日本一のお酒メーカー「ゴールドホップ」の社員で美幸を引き抜こうとする・比木貫役に東根作寿英、美幸が働く不動産会社に訪れる『YOUは何しに日本へ？』のディレクター・撮井高志役に福澤重文、同番組AD・英出凡人役に小倉史也、ゲスト・チャイヨー役にFAISAL、美幸と一緒に漫才大会に出場する漫才師・漫堂役に濱津隆之、肉山(土屋伸之)とかつて漫才コンビを組んでいた元相方・矢保山役に塙宣之(ナイツ)、美幸が働く不動産会社に客として訪れる雪谷大学の応援団員・浅見翼役に南出凌嘉が決定した。
またエンディングテーマに、シンガーソングライター・がらりの「さあ乾杯！」が決まった。がらりが『晩酌の流儀』のテーマソングを担当するのは、シーズン3のオープニングテーマ「パーティーチューン」に続き、2度目。感情を込めた歌声と力強いメッセージが本作のエンディングを盛り上げる。
■がらりコメント
前シーズン『晩酌の流儀３』のオープニング曲に続き、今回はエンディング曲を書き下ろさせていただきました。タイトルの「さあ乾杯！」は仕事を終えた自分をねぎらう魔法の言葉です。ドラマの世界観に寄り添いながら、皆さんの晩酌タイムに楽しさを届けられたらいいなと思って作りました。寒さも深まる季節、心までほっと温まりますように。乾杯！
