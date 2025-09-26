ＩＲジャパン、非開示だった上期経常は22％増益、未定だった上期配当は3円増配

アイ・アールジャパンホールディングス <6035> [東証Ｐ] が9月26日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比22.0％増の6.3億円に伸びる見通しと発表した。



業績好調に伴い、従来未定としていた今期の上期配当を13円(前年同期は10円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年５月13日の公表において、合理的な業績予想の算定が困難であることから、2026年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想を公表しておりませんでしたが、今般2026年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想についてその見通しを得ましたので開示いたします。2026 年３月期第２四半期（累計）連結業績予想について、現時点において、売上高は、前年同期比5.4％増加の3,080百万円、営業利益は、同21.2％増加の630百万円を見込んでおります。2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、当社の業務特性上、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であることから、公表しておりません。今後、通期連結業績予想の算定が可能となった時点で速やかに開示いたします。



当社は、2025年５月13日の公表において2026年３月期の配当予想を未定としておりましたが、今般2026年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想について見通しを得ましたので第２四半期期末配当予想について開示いたします。当第２四半期連結累計期間の業績動向および連結配当性向50％を目途とする方針を踏まえて、2025年９月26日開催の取締役会において、2026 年３月期の中間配当は１株につき13円とする方針を決議いたしました。期末配当につきましては、現段階においては通期の連結業績予想を見積もることが困難なことから、現時点では未定としております。なお、2026年３月期の配当は、連結配当性向50％を目処としつつ、株式会社アイ・アールジャパンホールディングスの配当原資と、子会社である株式会社アイ・アールジャパン（以下、IRJとする）が第一種金融商品取引業者であることから、IRJの自己資本を安定的な水準に維持する必要性を勘案しながら、総合的に決定してまいります。

