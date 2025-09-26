²¡°æ¼é´ÆÆÄ¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù2ºîÉÊ¡¢¸ø³«Åö»þ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê
¡¡²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ ·à¾ìÈÇ¡Ù¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼2 the Movie¡Ù¤Î¸ø³«Åö»þ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç¡É¤¬¡¢11·î2Æü¡Á8Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·Ê¸·ÝºÁ¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¡¢³ÆºîÉÊËèÆü1²ó¤º¤Ä¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ ·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê10·î3Æü¡Á¡Ë¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼2 the Movie¡Ù¡Ê10·î17Æü¡Á¡Ë¤Î¡Ö·à¾ì¸ø³«ÈÇ¡×²»À¼¡õ4KÈÇ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç´Û¤â²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´¹ñ123´Û¡Ê1¤Ï122´Û¡Ë¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤ªÆÀ¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤ê·ô¤â³Æ·à¾ì¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¿Í´Ö·¿ºî¶Èµ¡³£¥ì¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÅìµþ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡×¡½ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤ÎÆü¾ï¤È³èÌö¤òÉÁ¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
