世界初の「DRAGON BALL STORE」が東京駅一番街に登場 11月14日にオープン
アニメ『DRAGON BALL』の世界初のストア「DRAGON BALL STORE TOKYO（ドラゴンボールストア・トーキョー）」が、11月14日に東京駅一番街1階にオープンすることが26日、発表された。あわせてストアロゴ、キービジュアルが公開された。
【画像】懐かしい！復刻される『ドラゴンボール』音楽集のアナログ盤ジャケット
本作は、1984年の「週刊少年ジャンプ」連載開始から40年以上にわたり、世界中の人々から愛され続けている日本を代表する漫画を原作としたアニメ作品。
今回オープンする「DRAGON BALL STORE TOKYO」では、ここでしか手に入らない限定グッズをはじめ、『DRAGON BALL』の世界観を表現した店内装飾などを展開し、ファンに特別な体験を届ける。
ストアロゴには神龍、キービジュアルには筋斗雲に乗った孫悟空の姿が描かれた。
10月末には、取り扱い商品、店内デザイン、限定ノベルティ情報等を発表予定。
