日経225先物：26日正午＝100円安、4万5410円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の4万5410円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5629.79円に対しては219.79円安。出来高は2万1954枚となっている。
TOPIX先物期近は3175ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比23.32ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45410 -100 21954
日経225mini 45410 -110 400826
TOPIX先物 3175 +14.5 43210
JPX日経400先物 28505 +115 1705
グロース指数先物 758 +1 2171
東証REIT指数先物 1927.5 +2 292
株探ニュース
TOPIX先物期近は3175ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比23.32ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45410 -100 21954
日経225mini 45410 -110 400826
TOPIX先物 3175 +14.5 43210
JPX日経400先物 28505 +115 1705
グロース指数先物 758 +1 2171
東証REIT指数先物 1927.5 +2 292
株探ニュース