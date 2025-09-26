　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の4万5410円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5629.79円に対しては219.79円安。出来高は2万1954枚となっている。

　TOPIX先物期近は3175ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比23.32ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45410　　　　　-100　　　 21954
日経225mini 　　　　　　 45410　　　　　-110　　　400826
TOPIX先物 　　　　　　　　3175　　　　 +14.5　　　 43210
JPX日経400先物　　　　　 28505　　　　　+115　　　　1705
グロース指数先物　　　　　 758　　　　　　+1　　　　2171
東証REIT指数先物　　　　1927.5　　　　　　+2　　　　 292

株探ニュース