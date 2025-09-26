FANTASTICS佐藤大樹、「謎の刀剣」役で映画『ロマンティック・キラー』参戦 高橋恭平乱入のPV解禁
百世渡の人気漫画を実写化した映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に、EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が「謎の刀剣」役で出演することが発表された。
本作は、恋愛に全く興味のない女子高生の前に、人間の恋愛エネルギーを糧とする魔法使いが現れ、次々と“恋愛トラップ”を仕掛けていくラブコメディ。王道の胸キュン展開をひたすら回避し続けるヒロインの姿を描く。
恋愛に縁のない干物系女子高生・星野杏子を上白石萌歌、クールな転校生・香月司を高橋恭平（なにわ男子）、野球部の天然幼なじみ・速水純太を木村柾哉（INI）、上から目線の王子様キャラ・小金井聖を中島颯太（FANTASTICS）が演じる。
FANTASTICSのメンバーであり、本作のクアトロ主演のひとりでもある中島颯太と佐藤は、公私ともに仲が良く“人気コンビ”としてファンに親しまれている間柄。俳優としても活躍の場を広げる佐藤は、ドラマや映画、舞台などでキャリアを積み、特に青春作品や人間ドラマでの自然体な演技に定評がある。青春映画に憧れを持っていた中島は、佐藤が出演していた『ママレード・ボーイ』や『センセイ君主』を挙げ、「青春作品の先輩」と慕い、演技の指導を受けたことをインタビューで明かしている。
そんな佐藤が今回挑むのは「謎の刀剣」役。解禁されたPVでは、すでに発表されている「謎の兵士」役・與那城とともに、森の中で杏子を背に刀を構える姿が映し出されている。さらにロープを使ったアクションを軽快にこなす場面も収められており、劇中での活躍や與那城との共演シーンに期待が高まる。
PVの最後にはクアトロ主演のひとり、高橋がサプライズ登場。この日は自身の撮影がなかったにもかかわらず現場に駆けつけ、藤原丈一郎（なにわ男子）が演じる「謎のSAT」役や與那城、佐藤らをサポート。その際、コメント撮影中の佐藤を驚かせようと、スタッフの協力を得て同じ衣装で乱入する一幕もあり、和気あいあいとした撮影現場の様子が垣間見えるPVとなっている。
■「謎の刀剣」役：佐藤大樹のコメント
"謎の刀剣"役を演じました佐藤大樹です。
刀を擬人化した刀剣役のキャラのオファーは最初で最後だと思うので、自由に楽しんで演じさせていただきました。
ワイヤーを使った本格的な殺陣のシーンでは、映画をみて自分でも惚れ惚れするほど美しくカッコよかったです。
日頃から仲良くさせていただいている高橋恭平くんや同じグループの颯太が主演を務める作品に携わる事が出来てうれしかったです！
休みだったにも関わらず撮影現場まで遊びにきてくれた恭平に、嬉うれしく思いますし、もっともっと好きになりました！
ずっと笑いっぱなしの今作で、これでもか！というくらい色んなロマンティック男子たちがたくさん出てきます。
とても豪華です！ぜひ劇場でご覧ください！
■小金井聖役：中島颯太のコメント
小金井聖を演じました中島颯太です。
今回同じグループの"兄貴"佐藤大樹くんが出演してくださるということでとてもうれしかったです！
自分が主演の作品に他メンバーが出演することは今までなかったのですごく新鮮な気持ちと、完成した［謎の刀剣役］を見てさすがだな！と思いました。
思いっきりふざけているのにカッコよくて、役が似合いすぎていました！
一緒に撮影するシーンはなかったのですが、すごく気合が入っていて衣装・髪型・カラコンなど全て前のめりでスタッフさんへ提案して生き生きとしていたと聞きました！
兄貴の勇姿もぜひ劇場でご覧ください！兄貴…！ありがとうございました！
