Amazon Music、新音楽番組『音楽の家』をPrime Videoで配信決定 初回はALI＆AKLOが登場
Amazon Musicが、音楽ドキュメンタリー番組『音楽の家』を新シリーズとしてスタートすることを発表した。配信は30日午後9時より、Prime Videoにて開始される。
【動画】ファン350人参加！公開されたAKLO「221 feat. ZORN」MV
同番組は、“音楽を暮らしの中に再発見すること”をテーマに、アーティストたちの自然体の姿を描く全5エピソード構成のドキュメンタリー。日常の場である“家”を舞台に、トークとセッションを織り交ぜながら、ライブステージとは異なる表情を映し出す。音楽の力で“心地よい生き方”を見つけるヒントを届ける内容となっている。
初回エピソードには、ファンクやソウル、ジャズ、ラテン、さらにはヒップホップ、ロック、スカなど多彩なジャンルを横断する音楽性で注目を集める音楽プロジェクト・ALIが登場。森の中に佇（たたず）む一軒家で、ボーカルのLEOが、バンド仲間たちとともにありのままの音楽を奏でる。また、アニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「LOST IN PARADISE (feat. AKLO)」での共演も記憶に新しいラッパー・AKLOをゲストに迎え、貴重なパフォーマンスも披露される。
なお、同番組の配信にあわせて、Amazon MusicではALIの楽曲をセレクトしたプレイリスト『Best of ALI』も同日公開予定。さらに、Twitchでも30日午後9時より1回限りのライブ配信が実施される。
【動画】ファン350人参加！公開されたAKLO「221 feat. ZORN」MV
同番組は、“音楽を暮らしの中に再発見すること”をテーマに、アーティストたちの自然体の姿を描く全5エピソード構成のドキュメンタリー。日常の場である“家”を舞台に、トークとセッションを織り交ぜながら、ライブステージとは異なる表情を映し出す。音楽の力で“心地よい生き方”を見つけるヒントを届ける内容となっている。
なお、同番組の配信にあわせて、Amazon MusicではALIの楽曲をセレクトしたプレイリスト『Best of ALI』も同日公開予定。さらに、Twitchでも30日午後9時より1回限りのライブ配信が実施される。