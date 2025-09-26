葉山風花、赤ワンピース姿で美脚ショット 初カレンダー発売決定で舞台は山梨「シャインマスカットがいっぱいでした」
声優・葉山風花の「葉山風花 2026 カレンダー&フォトブック」が12月1日に発売されることが決定した。美しい渓流での赤ワンピース姿、神秘的な光と大人っぽい表情の先行カット3枚が公開された。
【写真】足長い！美脚チラリ 赤ワンピース姿の葉山風花
『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』徒町小鈴役で注目を集める葉山にとって、本作は初のカレンダー。全編オール撮り下ろしによる2026年1月始まりのカレンダーブックとミニフォトブックの2冊セットになっている。
撮影の舞台は山梨。壮大な自然やアートを感じるさまざまなスポットで撮影し、葉山の等身大の魅力が収録されている。
■葉山風花 コメント
「葉山風花 2026カレンダー&フォトブック」の発売が決定いたしました。こちら葉山風花として初めてのカレンダーです。まさか、私がカレンダーというものを出すことになるとは…お話をいただいたときはとても驚きました。人生、何が起きるかわからないですね。
今回は自然豊かな山梨県で撮影を行いました。人生初の山梨。川に入ってみたり、大きな山を背に撮っていただいたり。天候もさまざま…まるでいろんなシーンが撮れるように協力してくれたみたいでした。あと余談ですが、シャインマスカットがいっぱいでした。
最後に、このカレンダーで、少しでも皆さんの生活を彩ることができれば幸いです。引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします。
【写真】足長い！美脚チラリ 赤ワンピース姿の葉山風花
『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』徒町小鈴役で注目を集める葉山にとって、本作は初のカレンダー。全編オール撮り下ろしによる2026年1月始まりのカレンダーブックとミニフォトブックの2冊セットになっている。
■葉山風花 コメント
「葉山風花 2026カレンダー&フォトブック」の発売が決定いたしました。こちら葉山風花として初めてのカレンダーです。まさか、私がカレンダーというものを出すことになるとは…お話をいただいたときはとても驚きました。人生、何が起きるかわからないですね。
今回は自然豊かな山梨県で撮影を行いました。人生初の山梨。川に入ってみたり、大きな山を背に撮っていただいたり。天候もさまざま…まるでいろんなシーンが撮れるように協力してくれたみたいでした。あと余談ですが、シャインマスカットがいっぱいでした。
最後に、このカレンダーで、少しでも皆さんの生活を彩ることができれば幸いです。引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします。