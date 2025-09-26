『ABEMAアニメ祭2025』大盛況！来場者数6万人、視聴者数は昨年超え61万人突破
ABEMAは26日、20日から23日の4日間にわたり、アニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」を開催。会場には6万人以上が来場し、当日のステージ中継などを含む「ABEMAアニメ祭2025」関連番組の視聴者数は、昨年の総来場者数である約54万人を超え、61万人以上を突破したことを発表した。
「ABEMAアニメ祭（まつり）」は、「ABEMA」のオリジナル番組や人気アニメとのさまざまなコラボ企画を実施する、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典。
2024年9月に東急歌舞伎町タワー周辺にて初開催され、全28作品と全91組の豪華声優・ゲスト陣が参加したほか、期間中の会場来場者および「ABEMA」での視聴を合わせた総来場者数が約54万人を記録するなど大きな盛り上がりを見せた。
2年目となる今年は、“アニメの好きが、てんこ盛り。”をテーマに、渋谷・MIYASHITA PARKをはじめとする渋谷周辺にて開催。注目の新作アニメの声優たちが登場したトークイベントをMIYASHITA PARK 4F（渋谷区立宮下公園）の屋上ステージからお届けしたほか、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズなど盛りだくさんな内容で、渋谷の街をアニメで盛り上げた。
