

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏

『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、月見欲を最大級に満たす月見バーガー「ハイパー月見バーガー」！

【写真】「ハイパー月見バーガー」のレシピ

【今回の食材】

・ダブルチーズバーガー（マクドナルド） 1個

・マックフライポテト（マクドナルド） 適量

・厚切りベーコン 1枚

・ウズラの卵 10個

野島 今年もマクドナルドの大人気商品・月見バーガーの季節がやって来ました！

助手 待ってました！

野島 でもさぁ、俺は月見バーガーに苦言を呈したいんだよ。

助手 なんでアンタはそうやってブームに水を差すんだよ！

野島 卵を月に見立てて月見ってことなんだろうけど、バンズに挟まれて、月、見えてないじゃん！ それで何が月見じゃ！

助手 現実だって月が雲で隠れることもあるッスよ！

野島 虚構の月見くらい常時見えるようにしろってんだ。あと月が1個だけってのもケチケチしてるよな。『ドラゴンボール』の世界では月が破壊されたり復活されたりしてるんだし、月は多けりゃ多いほどいいだろ！

助手 ちょっと虚構の世界に足を突っ込みすぎでは......!?



（１）ベーコン！ ベーコンブロックを厚切りカットしたら、フライパンに油を引いて焼き、両面に軽く焦げ目をつけよう。ベーコンの厚さは1cm弱が目安だが、お好みでさらに分厚くてもOKだ

野島 ってことで、今回は月見欲を最大級満たすハイパーな月見バーガーを作ってみせます。まずベースにするのはマックのダブチね。ここに焼いた厚切りベーコンを挟みますよ。

助手 月見にベーコンは欠かせないッスよね！ っていうか、ベースになるのはダブチなの？

野島 そうですよ。だってダブチはチーズも肉も2枚だし、ここに卵を足せば元祖月見より激ウマ化するに決まってるだろ！

助手 メチャクチャな理論だ！ で、肝心の卵はどーすんスか？



（２）割る！ ウズラの卵は目玉焼きにする前にあらかじめ割っておこう。鶏卵よりも小さくて割りにくいからだ。キッチンばさみがあれば殻の上部を切ることで簡単に割ることができるぞ

野島 鶏卵ではなくウズラの卵を使います。ウズラの卵は約5個で鶏卵1個分相当なので、10個まとめて焼けばいつものマックの卵約2個分になるし、黄身は10倍！ つまり10回分の月見が楽しめるってわけだ！

助手 もう何がなんだかわからん！ でもそれをバンズに挟んだら結局隠れちゃうのでは？



（３）焼く！ フライパンに再び油を引いて熱し、（２）を流し込んで焼く。焼き方は半熟のほうが見た目はいいが、マックに寄せるならフライパンに水を入れてフタをし、軽く蒸し焼きにしよう



（４）仕上げ！ 皿にマックフライポテトを放射状に広げ、中央にベーコンを挟んだダブチを置く。その上にウズラの卵の目玉焼きをのせれば完成！ 王蟲のような見た目だが、ハイパー激ウマ！

野島 型は使わず普通の目玉焼きのように焼き、それをバンズの上からかぶせれば問題ありません。逆にバーガーを卵で隠していくのです。ソイヤッ！

助手 うわっ、ポテトがのった皿の上で盛りつけたら、見た目がナウシカの王蟲じゃねえか！ さすがに気色悪すぎだろ!!



（５）完成！「ハイパー月見バーガー」

野島 うるせえ！ これはハイパー月見バーガーだよ！ 本家よりウマいから食ってみて！

助手 おおっ、ベーコンが入ってるから元祖月見バーガーっぽさもあるし、卵もウマい！ 全体を包み込んでるから一体感がめちゃ出てるッス！ 見た目が王蟲っぽいことを忘れて食べられたら、大いにありッスね！

野島 良かった！ 成功を祝して、皆さんご一緒に。♪ランランララランランラン......

助手 だから王蟲を思い起こさせるんじゃないっての！

撮影／野島慎一郎