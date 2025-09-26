リュドミラ・ザバダさん。国際刑事警察機構のキャンペーンで身元が特定された/Interpol

（ＣＮＮ）スペインの道路沿いでおよそ２０年前に遺体で発見された女性について、国際刑事警察機構（インターポール、ＩＣＰＯ）のキャンペーンの結果、身元が特定されたことが分かった。

国際刑事警察機構が２５日の声明で明らかにしたところによると、ロシア人のリュドミラ・ザバダさんは２００５年７月３日、バルセロナ近郊のビラデカンスで発見された。遺体発見時はピンクのトップスにピンクのズボン、ピンクの靴という格好だった。

このとき、ザバダさんは死後２４時間以内。発見前の１２時間で遺体が移動された形跡があることから、スペイン警察は不審死との見方を示していた。

遺体の身元を突き止めることができなかったスペイン警察は、事件を国際刑事警察機構の身元特定キャンペーン「アイデンティファイ・ミー」に付託した。このキャンペーンは２３年に立ち上げられたもので、ベルギーやフランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン各国で遺体で見つかった女性４０人以上の身元特定をめざしている。

国際刑事警察機構はキャンペーンの一環で、それぞれの事件の生体情報を加盟１９６カ国と共有。この結果、トルコの国立データベースに保管されている指紋と情報が一致した。

情報が一致したのがザバダさんだった。国際刑事警察機構によると、その後に近親者のＤＮＡ解析などを行い、身元が確認されたという。

国際刑事警察機構のウルキサ事務総長は声明で「２０年の時を経て、身元不明の女性に名前が戻った。身元の特定に成功するたび、行方不明者の家族や友人に新たな希望をもたらされ、捜査員とっては新たな手がかりになる」とコメントした。

「アイデンティファイ・ミー」のキャンペーンで身元特定に成功した事例は３件目。

最初の例はベルギー・アントワープで１９９２年に殺害された英国人女性リタ・ロバーツさん。ロバーツさんの家族はキャンペーンの報道を見て、見覚えのあるタトゥーに気付いた。

２件目はパラグアイ出身の女性アイノハ・イザガ・イビエタ・リマさんで、スペインの農場の小屋で２０１８年に遺体が発見されていた。