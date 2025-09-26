汚染マップの対象地域となった米ニュージャージー州ニューアークのコンテナターミナル/Gary Hershorn/Getty Images

（ＣＮＮ）新たなインタラクティブマップと画期的なデータベースにより、世界の大都市圏の人々は大気汚染への暴露量を追跡することが可能になった。地球温暖化を引き起こす当該地域での主要な汚染源も割り出せるとしている。

大気汚染の煙とその発生源を示すこのツールは科学者、大学、非政府団体からなる非営利団体「クライメート・トレース」が開発した。同団体によるとこのツールは、世界中の約２５００の都市圏において、大気の主要な汚染源を施設レベルで明示する画期的な機能を有する。

ＰＭ２．５として知られる有害大気汚染物質と温室効果ガスを組み合わせたこの新たなデータは、地球温暖化につながる汚染物質の世界的な発生源のインベントリに組み込まれている。クライメート・トレースが把握するこうした発生源は６億６０００万件を超える。

研究者たちは、大気汚染の「スーパーエミッター」が、不釣り合いなほど多くの人々を有害な大気に暴露させている実態を突き止めた。スーパーエミッターはＰＭ２．５汚染源全体のうち、排出量で上位１０%に位置する施設を指す。

研究者らが達した結論によると、高汚染地域に住む１６億人の半数以上に相当する約９億人がこれらのスーパーエミッターによる大気汚染にさらされているという。

クライメート・トレースは、米国の元副大統領アル・ゴア氏をはじめとする数十人の寄付者や複数の専門家も資金提供や研究の主導に部分的に携わる。専門家の担当分野は人工知能（ＡＩ）から大気質モニタリングまで幅広い。新しい汚染マップには、選択された都市部にあるすべての発電所、重工業施設、鉱山、港湾、製油所の情報が含まれている。

クライメート・トレースは、世界中の気候と大気汚染に関するインベントリに１年間の気象シミュレーションを加えて、これらの汚染マップを作成した。マップ上に現れる煙は一般的な気象条件での典型的な日と、最も多くの人が暴露する最悪のシナリオにおける日に都市部を流れる汚染物質の様子を示している。

これらの場所の多くは、複数の種類の汚染物質を排出する。中には深刻な健康被害をもたらすものもあれば、地球温暖化を促進するものもある。後者の物質にも独自の健康リスクが存在する。

クライメート・トレースの共同創設者であり、環境テクノロジー非営利団体ワットタイムの共同創設者兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるギャビン・マコーミック氏は、「米国のような場所では、実際にはすでにかなり優れたデータがあった。ただほとんどの国にこのようなデータは存在しない。従ってこの情報は、まさに科学的なブレークスルーと言えるだろう」と述べた。

例えばＰＭ２．５への長期暴露は、喘息（ぜんそく）や心血管疾患などの持病を持つ人、そして幼児や高齢者にとって致命的となる恐れがある。空気中の粒子は血流に入り込んだり肺に詰まったりするほど小さく、呼吸器疾患や心臓病を引き起こしたり、悪化させたりする可能性がある。

研究によると、こうした汚染物質は世界中で年間約９００万人の死因となっている。

クライメート・トレースの調査によれば、化石燃料事業が盛んな米テキサス州ヒューストン地域では、約４００万人が約１４０の施設からの大気汚染にさらされている。しかし、すべての汚染源が発電所や石油精製所というわけではない。例えばボストンやロサンゼルス、カリフォルニア州ロングビーチでは、港湾に出入りする国内船舶が汚染源として分類される。

「船舶は汚染の大きな要因だ」（マコーミック氏）

気候変動の主因となる大気汚染にさらされている人々が最も多い都市圏のトップ１０にランクインしたのは、米国の大都市圏ではニューヨーク市のみ。残りはアジア、特に中国、韓国、日本に集中している。

マコーミック氏は、汚染物質の移動を可視化し、人々がどのような汚染物質にさらされている可能性があるかを示すことで、排出量の特に多い地点に関して、排出削減に向けた政策変更につながることを期待していると述べた。

クライメート・トレースの排出追跡データはすべて、一般向けに無料でダウンロードできる。そこには公衆衛生やその他の研究者、また地域の汚染源について詳しく知りたい人々に役立ててもらいたいとの期待がある。