ドジャース4年連続地区優勝！大谷翔平は自己最多タイ54号＆山本由伸12勝目　日本時間10月1日開幕プレーオフへ「自分の仕事を一人一人やれば必ず勝てる」

メジャーリーグでは、ナショナルリーグ西地区のロサンゼルス・ドジャースが4年連続の地区優勝。

大谷翔平選手（31）の祝砲も飛び出し、歓喜のシャンパンファイトが行われました。

優勝マジック1で迎えたレギュラーシーズンの159試合目。

ドジャースがアリゾナ・ダイヤモンドバックスに勝利し、4年連続の地区優勝を決めました。

投げては、先発の山本由伸投手（27）が好投。

伸びのあるストレートとキレのある変化球で6回無失点に抑えると、チームの主砲・大谷翔平選手も第3打席で自己最多に並ぶ54号ホームラン。

優勝に花を添える1発でチームの勝利に貢献。

4年連続の地区優勝を手にしました。

試合後には、恒例のシャンパンファイトで喜びを爆発させた選手たち。

大谷翔平選手：

みんなここを目指して頑張ってきたので、最後しっかりと決められてよかったなと思います。

残り3試合となったレギュラーシーズンを終えると、注目のプレーオフがスタート。

2年連続ワールドシリーズ制覇への道のりが始まります。

大谷翔平選手：

（Q. プレーオフに向けて？）まだどういうふうに進んでいくかわからないですけど、自分の仕事を一人一人がやれば必ず勝てると思うので、頑張っていきたいと思います。

山本由伸選手：

佐々木朗希も戻ってきましたし、大谷さんも安定して素晴らしいので、僕も負けずになんとか貢献できるように頑張りたいと思います。