お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。フジテレビが26年の新春特番で復活を発表した「クイズ＄ミリオネア」について言及した。

同番組は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也（42）が抜てきされることが発表された。

矢作は「今回、ミリオネアが復活。司会はニノって。やっぱ、みのさんの印象強すぎて」と切り出し、「みのさんからニノさん？ そこでいったのかな？ 名前似てるし」と語った。

そして矢作が「どっちでいくかだよね、ニノが。ニノ系でいくのか」と言うと、小木も「みの系でいくのか？」と呼応した。

矢作が「まねはしたくなるよ？ もうさ、寅さんが渥美清さんじゃなくなった時、キツいじゃん。2代目。それに近いよね。どうすんだろ？」と語ると、小木も「みのさんの番組だもん、完全な」とコメントした。

矢作は「1発目最初はまねするのかな？ つかみとして。やりたいよね。みのさんのまね」と語った。