″おっとっと″がフィギュアになっちゃった!?10月よりプライズに登場 - 「幻のクレーンクラゲ」もラインナップ
バンプレストは、「森永製菓おっとっと フィギュアキーホルダー」を10月16日より順次登場する。
「森永製菓おっとっと フィギュアキーホルダー」は、世代を超えて愛されているお菓子『森永製菓 おっとっと』がフィギュアキーホルダーになったアイテム。
イカやウニなどの定番の形のほかに、バンプレストプライズオリジナル『幻のクレーンクラゲ』をラインアップしている。ここでしか手に入らない限定アソートだ。おっとっとパッケージがモチーフの紙タグにも注目したい。
商品仕様は全10種、サイズは約5cm。
(C) MORINAGA & CO.,LTD.
「森永製菓おっとっと フィギュアキーホルダー」は、世代を超えて愛されているお菓子『森永製菓 おっとっと』がフィギュアキーホルダーになったアイテム。
イカやウニなどの定番の形のほかに、バンプレストプライズオリジナル『幻のクレーンクラゲ』をラインアップしている。ここでしか手に入らない限定アソートだ。おっとっとパッケージがモチーフの紙タグにも注目したい。
商品仕様は全10種、サイズは約5cm。
(C) MORINAGA & CO.,LTD.