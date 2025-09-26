「日本一予約の取れない人気熱波師」として活躍するアウフギーサー（熱波師）でタレントの鮭山未菜美が26日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚を報告した。

鮭山は「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ 私事で恐縮ですが、この度のこのこ窪田くんと結婚いたしました」と、同じく熱波師の「のこのこ窪田」とのツーショットや婚姻届をアップ。「まだまだ未熟な二人ですが、これからは二人で力を合わせてサウナやアウフグースの魅力をどんどん伝え盛り上げていく所存です！」と意気込みをつづり、「今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

お相手の「のこのこ窪田」も自身のXで「本日入籍いたしまして鮭ちゃんとスーパーファミリーになりました」と報告。「これから夫婦としてより一層精進して参ります！今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

鮭山は1993年9月2日、京都市生まれ。府立高校卒業後、関西でスカウトされ、上京。「雑キャラアイドル」「鮭（シャケ）ドル」などとして日本テレビ系「有吉反省会」などに出演した。昨年9月にはアウフグースの世界大会「Aufguss WM」で4位入賞を果たし、Xで「悲願の1年目世界8位超えを果たしました！悔しさはありますが、前向きに来年世界一を目指して頑張ります」と意気込みをつづっていた。今年2月には網膜剥離と診断され、入院。3月に退院した。