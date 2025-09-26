美人インフルエンサー、ミニ丈から美ウエスト強調「ボブになってから初」ピンプリに反響
【モデルプレス＝2025/09/26】クリエイターのおさきが25日、自身のInstagramを更新。ピンでのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】おさき、美ウエスト強調
おさきは「ボブになってから初プリ」とプリクラを投稿。ブラウンのチェック柄トップスを着用し、美しいウエストラインを強調したスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「似合いすぎ」「可愛い」「ボブも最高」「理想のウエスト」「ピンプリ久々嬉しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
