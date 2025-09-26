日向坂46佐藤優羽、ヘッドホン付け上目遣い「五期生のぽかぽか写真館」3人目公開
【モデルプレス＝2025/09/26】日向坂46が9月24日、グループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタート。毎日1人ずつグラビアが掲載される。26日、佐藤優羽（さとう・ゆう）の写真が公開された。
【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露
3人目は、2006年9月10日生まれ、福岡県出身の佐藤。公式サイトでは、爽やかなブルーのシャツにグレーのセットアップを合わせた秋らしいコーディネートで撮影された写真が多数公開。ヘッドホンを付け、カメラを見つめる姿も掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露
◆「五期生のぽかぽか写真館」3人目は佐藤優羽
3人目は、2006年9月10日生まれ、福岡県出身の佐藤。公式サイトでは、爽やかなブルーのシャツにグレーのセットアップを合わせた秋らしいコーディネートで撮影された写真が多数公開。ヘッドホンを付け、カメラを見つめる姿も掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】