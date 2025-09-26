FANTASTICS佐藤大樹「ロマンティック・キラー」参戦決定 中島颯太も喜び「さすがだな！と思いました」
【モデルプレス＝2025/09/26】FANTASTICSの佐藤大樹が、女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に出演することが発表された。
【写真】佐藤大樹、送迎車入れ違ったAぇ! groupメンバー
既に解禁となった「謎の兵士」役・JO1の與那城奨、「謎のSAT」役・なにわ男子の藤原丈一郎に引き続き、杏子に迫りくる新たなロマンティック男子の新キャストとして、佐藤が参戦決定。今回「謎の刀剣」役として出演する佐藤は、本作のクアトロ主演の1人であり、メンバーでもある中島と、公私ともに仲が良く、ファンの間でも人気のコンビとして親しまれている。俳優としても活躍の場を広げており、テレビドラマや映画、舞台などで着実にキャリアを重ねている。特に、青春作品や人間ドラマでの自然な演技には定評があり、学園を舞台とする作品に憧れのあった中島は、『ママレード・ボーイ』や『センセイ君主』といった作品に出演していた佐藤を「青春作品の先輩」として慕い、佐藤から演技を教えてもらった、とインタビューで明かしている。
今回、ロマンティック襲来PV／謎の刀剣編も解禁。第1弾で解禁された「謎の兵士」役を演じる與那城と、森の中で杏子（上白石）を背に、刀で戦う姿を見せており、シチュエーションや役柄が気になるところ。PVの中ではロープを使ったアクションをノリノリで華麗にこなしたエピソードも話しており、劇中でどんなシーンに仕上がっているのか、また、共演シーンのある與那城との息のあったアクションシーンも見どころの1つとなっている。最後には本作の主演の1人である高橋が登場。この日高橋は自らの撮影シーンが無かったにも関わらず、ロケ地にまで応援に駆けつけ、撮影をしていた同じグループの藤原や、與那城、佐藤らの現場のサポートをしていた。その際、たまたまコメントを撮っていた佐藤を見かけ、佐藤を驚かせるためにスタッフの協力の元、同じ衣装を身に着けて乱入するシーンも。PVからも垣間見える仲睦まじい現場の様子が収められている。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「ジャンプ+」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。絶対に恋愛したくないJKに、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛ロマンティックぶっ飛ばしコメディ”となっている。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じるのは、上白石。そして、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、高橋、木村、中島が演じ、クアトロ主演を務める。本作のメガホンをとるのは『ヒロイン失格』（2015年）、『賭ケグルイ』（2019年・2021年）、映画『おそ松さん』（2022年）、『東京リベンジャーズ』（2021年・2023年）など、数々の漫画原作をヒットに導いてきた英勉監督。監督自ら実写化を熱望した本作に、床ドン、壁ドン、膝枕などの少女漫画あるあるや、数々の名作ラブストーリーを思わせる“ロマンティック”要素を大量投入し、原作以上にぶっ飛んだコメディに仕上げられた。（modelpress編集部）
“謎の刀剣”役を演じました佐藤大樹です。刀を擬人化した刀剣役のキャラのオファーは最初で最後だと思うので、自由に楽しんで演じさせていただきました。ワイヤーを使った本格的な殺陣のシーンでは、映画をみて自分でも惚れ惚れするほど美しくカッコよかったです。日頃から仲良くさせていただいている高橋恭平くんや同じグループの颯太が主演を務める作品に携わる事が出来て嬉しかったです！休みだったにも関わらず撮影現場まで遊びにきてくれた恭平に、嬉しく思いますし、もっともっと好きになりました！ずっと笑いっぱなしの今作で、これでもか！というくらい色んなロマンティック男子達が沢山出てきます。とても豪華です！ぜひ劇場でご覧ください！
小金井聖を演じました中島颯太です。今回同じグループの“兄貴”佐藤大樹くんが出演してくださるということでとても嬉しかったです！自分が主演の作品に他メンバーが出演することは今までなかったのですごく新鮮な気持ちと、完成した［謎の刀剣役］を見てさすがだな！と思いました。思いっきりふざけているのにカッコよくて、役が似合いすぎていました！一緒に撮影するシーンはなかったのですが、すごく気合が入っていて衣装・髪型・カラコンなど全て前のめりでスタッフさんへ提案して生き生きとしていたと聞きました！兄貴の勇姿もぜひ劇場でご覧ください！兄貴…！ありがとうございました！
◆佐藤大樹「ロマンティック・キラー」出演決定
◆上白石萌歌×高橋恭平×木村柾哉×中島颯太「ロマンティック・キラー」
◆佐藤大樹（謎の刀剣役）コメント
◆中島颯太（小金井聖役）コメント
