ロバート秋山竜次＆キンプリ高橋海人、日テレ特番放送決定 小学生の悩みに解答
【モデルプレス＝2025/09/26】お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次とKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が出演する特別番組「秋山竜次と高橋海人の悩み、聞くだけ聞きます」（日本テレビ）が、10月3日24時30分〜24時59分に放送される。
【写真】キンプリ高橋海人が涙「こんな無力感は、なかなかない」
同番組では、秋山と高橋が小学校の放送室を借りて、子どもたちの素朴で純粋な悩み相談に乗っていく。ただし、解決するとは限らない。悩みを”聞くだけ聞き“、自由な発想の解答を繰り広げていく、一風変わった番組となっている。
体モノマネや「クリエイターズ・ファイル」など独創的なネタやキャラクターを数多く生み出してきている秋山。そして、トップアーティストとして活躍するかたわら、自身のブログで架空の人物になりきり、ラジオ番組を自作するという奇抜な一面も持つ高橋。そんな独自の世界観を持つ2人が、「放送電波」という舞台でかけ合わさると、どんな化学反応が起こるのか。
今回2人が訪問したのは、とある小学校の放送室。放送室には、2人に聞いてほしい悩みを抱えた子どもたちが続々と訪れる。学校生活や家族に関する悩みから、子どもならではのユニークな悩みまで。悩み相談の様子は校内で放送され、学校中に届く。2人は子どもたちのお悩みを解決できるのか。
独自の世界観たっぷりに、小学生と真っ向から向き合い解答。自由すぎる2人の「お悩み相談室」が放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ高橋海人が涙「こんな無力感は、なかなかない」
◆秋山竜次＆高橋海人の特別番組放送決定
同番組では、秋山と高橋が小学校の放送室を借りて、子どもたちの素朴で純粋な悩み相談に乗っていく。ただし、解決するとは限らない。悩みを”聞くだけ聞き“、自由な発想の解答を繰り広げていく、一風変わった番組となっている。
◆秋山竜次＆高橋海人、子どもたちの悩みに解答
今回2人が訪問したのは、とある小学校の放送室。放送室には、2人に聞いてほしい悩みを抱えた子どもたちが続々と訪れる。学校生活や家族に関する悩みから、子どもならではのユニークな悩みまで。悩み相談の様子は校内で放送され、学校中に届く。2人は子どもたちのお悩みを解決できるのか。
独自の世界観たっぷりに、小学生と真っ向から向き合い解答。自由すぎる2人の「お悩み相談室」が放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】