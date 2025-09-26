渡辺美奈代、豪華お手製ステーキ丼披露「盛り付けオシャレ」「彩りも完璧」と話題に
【モデルプレス＝2025/09/26】歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、自身のInstagramを更新。手作りのステーキ丼を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代、プロ級の豪華ステーキ丼
渡辺は「夜ごはん お肉」とシンプルなコメントとともに手作りのステーキ丼を投稿。「＃塩麹で漬け込んだお肉 ＃ガーリックライス ＃ニンニクたっぷり ＃ニンニク青森産」のハッシュタグを添え、黒い皿に盛り付けられたステーキとガーリックライス、きのこや野菜を美しく配置した料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「お洒落な盛り付け」「彩りも完璧」「小ねぎを散らすひと手間が素晴らしい」「お手本のステーキみたい」「手料理が豪華」「家族が羨ましい」「美味しそう」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
