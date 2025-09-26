2025年も千葉・幕張メッセで開催される、国内最大級のポップ・カルチャーの祭典「東京コミックコンベンション」

来日セレブが続々と発表され、次なる情報に期待が高まるなか、第4弾としてニコラス・ホルト氏とダニエル・ローガン氏の来日が発表されました！

ニコラス・ホルト氏とダニエル・ローガン氏が来日！東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

2016年12月の第1回開催から毎年、ポップ・カルチャーの祭典として熱狂と感動を積み上げきた「東京コミコン」

海外の有名俳優や著名アーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、心躍るイベントです！

ファミリー層から年配の方まで、全世代を通じて楽しめる知的好奇心を刺激するイベント「東京コミコン」が2025年も開催決定。

イライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏、ジム・リー氏を皮切りに「東京コミコン2025」への来日セレブが続々と発表されています。

アントニー・スター氏、カール・アーバン氏、クリストファー・ロイド氏、リー・トンプソン氏、トム・ウィルソン氏、クローディア・ウェルズ氏と来日発表が続き、SNSも連日大盛り上がり☆

次なる発表に期待が集まる中、来日セレブ情報第4弾として、ニコラス・ホルト氏とダニエル・ローガン氏の来日が決定しました。

ホルト氏とローガン氏は会期中すべての日程で来場し、当日は会場での写真撮影会およびサイン会などが予定されています！

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表されます

ニコラス・ホルト氏 プロフィール

6歳で俳優としてのキャリアをスタートさせた、ニコラス・ホルト氏。

11歳のときに出演した映画『アバウト・ア・ボーイ』では、主演俳優ヒュー・グラント氏が演じる主人公ウィルと並び、物語の核心を担う少年マーカスを演じて大きな話題となりました！

その後も『ジャックと天空の巨人』『ウォーム・ボディーズ』といった、ファンタジーやゾンビが題材の話題作に次々と出演。

2015年公開の『マッドマックス 怒りのデス・ロード』では、“ウォーボーイズ”の1人、ニュークスとして登場しています。

狂気と純粋さを併せ持つ難役を見事に演じ切り、その強烈な存在感で、観客の記憶に深く刻まれる演技を披露しました☆

また、マーベル・コミックが原作のスーパーヒーロー映画『X-MEN』シリーズでは、X-MENの創設メンバーであるハンク・マッコイ／ビースト役に抜擢。

原作ファンのみならず、映画ファンからも高い支持を集めています！

さらに、クリント・イーストウッド監督の法廷サスペンス『陪審員2番』では、主人公ジャスティン・ケンプ役を好演。

人間味あふれる演技で、確かな実力をあらためて印象づけました。

そして、2025年夏に公開されたジェームズ・ガン監督のDC映画『スーパーマン』では、スーパーマンの永遠の宿敵レックス・ルーサー役を熱演。

2027年公開予定のスーパーマン映画第2弾『マン・オブ・トゥモロー（原題）』では、さらに進化したルーサー役での再登場を予定しています。

ダニエル・ローガン氏 プロフィール

『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』（2002）や『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』（2008−2020）に出演しているダニエル・ローガン氏。

銀河一の賞金稼ぎジャンゴ・フェットのクローンとして生まれた“息子”ボバ・フェットという、重要なキャラクターを演じ、ファンから長年愛され続けている人物です！

東京コミコンへの参加回数は、これまでの来日セレブの中で歴代最多を誇り、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めています。

また、2024年末に開催された「東京コミコン2024」では、コミコンショップの店長として大活躍。

接客やレジ打ちなどをこなし、別の角度からもコミコンを盛り上げました☆

「東京コミコン2025」の来日セレブ情報第4弾は、DC・マーベル作品から引っ張りだこのホルト氏と、2024年にコミコンショップ店長としても大活躍したローガン氏。

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の来日セレブ情報でした！

