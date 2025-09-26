電気ポットよりはるかに早い”3秒湯沸かし”ウォーターディスペンサーって便利すぎ！

朝の身支度をしながら、コーヒーを淹れるためにお湯が沸くの待っている時間。時と場合によっては、もうちょっと早くみたいなこともあるのでは。そんな時は欲しいだけのお湯を、欲しい温度で作れるウォーターディスペンサーを利用してみてはいかがでしょう。

飲みたいときに、飲みたい分だけ、最適な温度で瞬時にお湯を注げる瞬間湯沸かしウォーターディスペンサー「BUYDEEM SmartHot（バイディーム スマートホット）」（2万4970円）が登場しました。

給湯ボタンを押して、わずか3秒で理想の温度のお湯を注ぐことができるので、お湯が沸くのを待つ、という時間が必要なくなります。

わずか3秒でお湯を沸かせる秘密は、本体内部の配管を通る、わずかな時間（約1.5秒）で100℃まで加熱される“レアアース厚膜電気加熱技術”。レアアース材料ならではの高い熱伝導性と安定性により、長期使用でも電力損失は最小限に抑えられ、熱効率は90％以上を維持。効率的かつ安定した加熱でお湯を素早く作れます。

温度は常温・40・50・60・70・80・90・熱湯（95℃以上）の8段階で設定でき、湯量は100ml・200ml・300ml・500ml・800mlの5段階で設定可能。この湯量プリセットがあることで、必要以上のお湯を作らず、電力も水も無駄にしない効率の良さを実現しています。

本体には3Lタンクを装備しつつ、サイズは幅わずか約14cmのスリムボディに。最大約20杯分のお湯を連続で給湯できるパワフルさと、リビングやワークデスクにもスマートに収まる省スペース性を両立しています。

給水方法はタンクを取り外して水道まで運ぶ方法と、本体に装着したまま上部から注ぎ入れる方法の2通りで、シーンや場所に合わせて給水方法を選択することができます。

60秒以上操作がない場合に自動でチャイルドロックが作動し、誤操作や子どものやけどのリスクを低減。チャイルドロック機能はオフに切り替えることもでき、さらに転倒時にもお湯が漏れない構造を採用しています。

本体やタンクには米国FDA（米国食品医薬品局）のテストをクリアした安全な材質を使用。水に触れる主要部品には日本メーカー製の高品質部品を採用し、ワンタッチで作動する自動洗浄機能を搭載。水タンクは取り外して丸洗い可能で、内部の清潔状態を目で確認できる設計になっています。

欲しいと思った時に欲しい量だけ、わずか3秒で理想の温度のお湯を入れることができる「BUYDEEM SmartHot」。何かと忙しい朝や日常生活に役立つウォーターディスペンサーです。

>> BUYDEEM

＜文／&GP＞

