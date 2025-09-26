IVE、Travis Japanがフルメンバーで参戦！ 今夜の『それSnow Manにやらせて下さいSP』
今夜9月26日18時30分より『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）を放送。人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」にK‐POPガールズグループ・IVE、Snow Manの事務所の後輩・Travis Japanがフルメンバーで参戦。完コピダンス史上初の、現役グループ同士の三つ巴決戦を繰り広げる。
【写真】渡辺翔太＆向井康二らが嵐「Turning Up」の完コピに挑む！
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。世界中で話題のIVEと、世界レベルのダンススキルを持つTravis Japanがメンバー全員で参戦する。
今回も完コピ超えのダンスが続出。嵐の「Turning Up」では、渡辺翔太＆向井康二vsガウル＆レイvs七五三掛龍也＆吉澤閑也のバチバチダンス対決。
さらに、Snow Manの激ムズ曲「EMPIRE」では、目黒蓮vsユジンvs松田元太がガチンコ対決。BLACKPINKの大ヒット曲「Kill This Love」では、ラウールvsウォニョンvs宮近海斗がプライドをかけた対決でセクシーなダンスを披露する。
さらに、ご本人コラボでは、きゃりーぱみゅぱみゅが初登場。2013年に発売された人気曲「にんじゃりばんばん」を、深澤辰哉vsレイvs松倉海斗がご本人とコラボダンス。激ムズ曲をご本人と一緒に完コピできるのか？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて9月26日18時30分放送（※19時までは一部地域）。
