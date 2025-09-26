28（日）に2年目のシーズン最終戦を迎えるくふうハヤテ。選手にとっては10月のドラフト会議にむけ、最後のアピールの場となります。今回はくふうハヤテのドラフト注目選手、投手編をご紹介します。



くうふうハヤテといえば、2024年に阪神からドラフト指名された早川太貴投手（25）が2025シーズン1軍で2勝をマーク。



第2の早川投手を目指すドラフト注目選手1人目は、くふうハヤテ史上最速158キロを誇る宮路悠良（みやじ・ゆら）投手（26）。大学卒業後、社会人、独立リーグを経て、2025シーズン、ハヤテに入団。



宮路投手の持ち味が存分に発揮されたのが7月8日、草薙球場で見せた1球。自己最速の158キロマーク。その後も157キロを連発しスタンドからはどよめきが。セ・パ12球団のスカウトが注目する存在となりました。躍動感あるフォームから繰り出される、力強いストレート。ストレートのМAXは入団前の154キロから1年間で4キロアップしました。その要因は、



（くふうハヤテ 宮路悠良 投手）

「ウエイトトレーニングに力を入れているのと、1発で爆発的な力を出すという練習をしている。継続して続けてきた成果が、今出ていると思う。」



2人目は入団2年目の大生虎史（おおばえ・こうし）投手（19）。安定感がアップした2025シーズンは、リリーフとしてここまで21試合に登板。ストレートがМAX154キロを記録するなど成長を遂げました。



（くふうハヤテ 大生虎史 投手）

「（武器は）ストレートだと思う。強いボールをストライクゾーンに投げられるのは自分の強み。」



入団当初から大生投手の成長を見守ってきた中村勝チーフ投手コーチは、



（くふうハヤテ 中村勝 チーフ投手コーチ）

「格上のバッターに対して思い切って投げていける。彼のポテンシャルを考えたら、もっともっといい球を投げられる。」



28（日）の最終戦、2人の投手に注目です。



ウエスタンリーグ最終戦「くふうハヤテｘ広島」28（日）午後1時30分からDaiichi-TVで生中継します。