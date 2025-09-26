歌手の倖田來未が２６日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店で、デビュー２５周年を記念したコラボキャンペーン「ＳＨＩＢＵＹＡ １０９×ＫＯＤＡ ＫＵＭＩ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｃａｍｐａｉｇｎ」の開催記念会見を行った。

倖田は「ギャルの聖地へようこそ！」とテンションあげあげで登場。「ファッションもギャル系だったので、１０９や渋谷にすごく刺激を受けてきた。昔からお世話になった、自分のルーツになる場所でイベントができてすごくうれしい」と冗舌に語った。

同店では、キャンペーンのために撮り下ろしたスペシャルライブを臨場感あふれるＶＲで体感できる。本人の香りまで再現したといい「（客席の）１列目より前で倖田來未を体験できる。より近くに感じていただければ」と自信を見せた。

１０月１８日からは東京と大阪でアニバーサリーとなるアリーナツアーも控えており「常に壊しては新しく作り替えていく。どんどん進化していくのが倖田來未。イベントを体感してからライブに遊びに来ていただきたい」とアピールした。

同キャンペーンは大阪・阿倍野店と合わせて１０月５日まで開催。両店舗の内外に最新ビジュアルが掲載されるほか、ポップアップストアもオープン。渋谷店では限定のコラボメニューなども販売される。