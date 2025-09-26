結婚会見から１３年…「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）。最新ショットにフォロワーは驚きに包まれた。

２６日にインスタグラムを更新し「秋の香りがしますね」と書き出す。「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ！！」と、ロングヘアから大胆イメチェン。「カラーはイエローブラウンです。髪も巻きやすいから、おすすめです」とヘアカラーも紹介した。

夫の加藤茶が食事している様子も投稿。「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい。子供の時は戦後でカトちゃんにはサンタさんが来なかったんだって。だから冬に近づくと寂しくてたまらないらしい。ってな事で元気にするためドライブしてきました。絶品な食事に幸せ〜とニッコリなカトちゃんでした。また詳しく載せますね！」と仲睦まじい夫婦の様子を明かした。

ニューヘアで印象ガラリ。綾菜は今年７月の投稿で６キロ減量したと明かしており、加速する美ぼうも話題になっている。この日もあごのラインがスッキリ。減量前からは別人のようだ。

フォロワーは「別人に見えました。綺麗」とビックリ。「素敵すぎます！短い方がお似合いです。ホントホント綺麗で素敵な女性です」「綾菜ちゃん、髪型いいやん 色っぽい お似合い。カトちゃん久しぶりに見たので元気そうで良かったです」「綾菜ちゃん凄く素敵なヘアスタイル」などの声を寄せた。

綾菜は２０１１年に当時６８歳の加藤と結婚し、年の差で話題になった。２人は２０１２年３月１日に結婚会見を行い、加藤茶は綾菜をマスコミに初お披露目した。