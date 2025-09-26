名取裕子、偶然隣の席だった“イケメン”との2ショットに反響「特命係長じゃん」「青学大コンビいいね〜」
俳優の名取裕子（68）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。隣の席になったという「イケメンと一緒の写真」を公開した。
【写真】「オーラが凄い」隣に座る名取裕子＆高橋克典の2ショット
名取は「今回はイケメンと一緒の写真からのサービスでーす 先日ヨーヨー・マのソロリサイタルで高橋克典さんとお隣の席でした」とコメントし、俳優の高橋克典（60）との2ショットを披露。
笑顔を見せる名取と、緑のジャケットにメガネを合わせたダンディーな雰囲気漂う高橋のほほ笑ましい1枚となっている。
この投稿にファンからは「イケメンが隣に座って居ると、気もそぞろになってしまう〜」「特命係長じゃん」「青学大コンビいいね〜」「美男美女 お二人ともオーラが凄い」などのコメントが寄せられている。
【写真】「オーラが凄い」隣に座る名取裕子＆高橋克典の2ショット
名取は「今回はイケメンと一緒の写真からのサービスでーす 先日ヨーヨー・マのソロリサイタルで高橋克典さんとお隣の席でした」とコメントし、俳優の高橋克典（60）との2ショットを披露。
笑顔を見せる名取と、緑のジャケットにメガネを合わせたダンディーな雰囲気漂う高橋のほほ笑ましい1枚となっている。
この投稿にファンからは「イケメンが隣に座って居ると、気もそぞろになってしまう〜」「特命係長じゃん」「青学大コンビいいね〜」「美男美女 お二人ともオーラが凄い」などのコメントが寄せられている。