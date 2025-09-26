バイオリニスト廣津留すみれが26日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を卒業した。

フリーアナ羽鳥慎一から「今日で廣津留さん、『モーニングショー』卒業ということでございます」と話題を向けられると、廣津留は「コロナで帰国してから4年と少し、お世話になりました」とあいさつ。「日本にいたからこそ見えたこともあれば、自分が見えてる世界がいかに小さくてまだ学ぶべき問題が世界には山積しているのかと実感することになりました」と語った。

また「私の人生の目標は1人でも多くの人に音楽を伝えることなので、ここで学んだことを生かしてこれからも頑張ります。ありがとうございました」と頭を下げた。

金曜コメンテーターは長嶋一茂と元同局社員の玉川徹氏で、羽鳥が「玉川さんと一茂さんにはさまれて、本当にありがとうございました。お疲れさまでした」とねぎらうと、廣津留は「金曜日でよかったです」と笑顔。羽鳥は「どうもすいませんでした」と2人に代わって“謝罪”していた。

同番組では、月曜コメンテーターの山口真由氏、木曜コメンテーターの石川アンジュ氏が今週卒業を発表している。