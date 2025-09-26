£²Ç¯¤ÎµÙÍÜ·Ð¤ÆÇÐÍ¥¶ÈºÆ³«¤ÎÂ¼¾åÆúÏº¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×£³¤Ë½Ð±é¡Ä»ö¼Â¾å¤ÎÇÐÍ¥Éüµ¢ºî
¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ç23Ç¯3·î¤«¤éµÙÍÜ¤â¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤êÇÐÍ¥¶È¤òºÆ³«¤·¤¿Â¼¾åÆúÏº¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Netflix¤Ç25Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÇÐÍ¥Éüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢20Ç¯12·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î»³ùõ¸¿Í¡Ê31¡Ë¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£»³ùõ±é¤¸¤ë¥¢¥ê¥¹¤³¤ÈÍÀ´ÎÉÊ¿¡¢ÅÚ²°±é¤¸¤ë¥¦¥µ¥®¤³¤È±§º´ÌÚÍ®ÍÕ¤Î¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤Î¥Á¥·¥ä¤³¤Èçð²°½ÙÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£22Ç¯12·îÇÛ¿®¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ËÂ³¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤â¥Á¥·¥ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼¾å¤ÎÇÐÍ¥¶ÈºÆ³«¤Ï¡¢25Æü¤ËÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Êó¤¸¡¢Æ±Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÂ¼¾å¤ÎÇÐÍ¥¶ÈºÆ³«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤âÂ¼¾å¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿23Ç¯5·î³«Ëë¤ÎÉñÂæ¤ò·Î¸ÅÁ°¤ÎÆ±3·î¤Ë¹ßÈÄ¡£ÉñÂæÂ¦¤Ï¡Ö¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Î´ÖµÙÍÜ´ü´Ö¤òÄº¤¡¢²óÉü¤ËÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±8·î30Æü¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±9·î25Æü¤Ë¤âÊÌ¤Î±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¸¥®¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¸å¤ÏµÙÍÜ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢Ìó1Ç¯È¾Á°¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤ò½ù¡¹¤ËºÆ³«¡£6·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÎÎ¹´ë²è¤Ç±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ4Æü¤Ë¡¢TOKYO FM¤Î²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¡ÖÌÏº÷¥é¥¸¥ª¡¡Â¼¾åÆúÏº¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å6»þÇÛ¿®¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·îËö¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ð±éºî¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£