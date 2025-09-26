

弱みを強みに変え、付加価値を生み出す方法とは？ 飲食店などの具体的な事例とともに解説します（写真：IYO／PIXTA）

物やサービスが飽和する現代において競合他社との差別化は必須ですが、なかなか「強み」をみつけられないことも。ですが、さまざまなマーケティング活動に取り組んできた吉澤健仁氏は「逆転の発想で弱みを強みに変えることができる」と言います。欠点を武器にする価値転換の方法について吉澤氏に解説してもらいます。

※本稿は『お金をかけずに売れる仕組み大全』から一部抜粋・再構成したものです。

欠点すら武器になる！逆転の価値転換方法

競合他社との差別化を図るには、自社の「強み」を明確にすることが大切です。他社にはない独自の強み、把握できているでしょうか。

実は、強みというのはうまくいっている点だけを考えていても見つかりにくいのです。むしろ、逆転の発想で「ウィークポイント（弱点、弱み）」に着目してみましょう。顧客目線に立って、客観的に「デメリットは何か」を考えてみるのです。

例えば、こんな要素は購入や利用をためらう理由になりがちです。

・価格が高い

・品揃えが少ない

・納期が遅い

・立地や環境がよくない、行きづらい

・商品やサービスに不安な点がある

あくまでもお客様の立場から見てデメリットと感じられる点、買いたくならない理由を挙げてみるのです。

「長所と短所は背中合わせ」とよく言います。ウィークポイントは、捉え方を変えればストロングポイントになり得るということ。弱みを裏返してみることで、そこを“ウリ”にしていくことができます。

転換のコツは「付加価値」を持たせること

弱みを強みに転換するには、弱みに見える部分に「付加価値」を持たせることが必要です。

「価格が高い」ものでも、お客様に「高いけれど買いたい」と思ってもらえればいいわけです。例えば「当店は本当にいいものだけを厳選しています」とアピールできたらどうでしょう。「他店よりもやや高値なのは、選りすぐりの商品だから」という意味付けがあることで、お客様にとっては安心できるプラスの付加価値となります。

同様に「品揃えが少ない」のも、「選りすぐりのものだけが並んでいるから」だと受けとめられれば、納得がいきます。

「納期が遅い」という問題も、「職人が手作業で1つひとつ丁寧に作っています」「無駄を出さないため、注文を受けてから仕入れています」といった打ち出し方ができれば、それはネガティブなことではなくなります。

近年、倉庫のような店がまえのスーパーが人気です。店舗の内外装に余計なコストをかけず、その分、お客様に低価格で商品を提供したいという姿勢が受け入れられているのです。

このようなスーパーは遠くて不便な場所にあっても、コストを下げるためにあえてそういう立地に出店しているという意味付けがあれば、それはマイナス要因とは思われなくなります。わざわざそこまで買いに行くことに、意味を見出せるようになるのです。弱みが価値に変わるのです。

このように、ネガティブな要素もそこにいい意味付けがなされ、その状況だからこその付加価値として示すことで、ファンになってもらえる要素に転換できるのです。

“コスパ”や“タイパ”の対極にあるもの

＜具体例 小規模醸造所で手づくりするお酒＞

近年、日本酒を製造する酒蔵が減少していることは、よく知られています。名のある老舗酒造でも廃業や休業が後を絶ちません。

ある小さな酒蔵では、資金不足で量産体制のための設備投資ができず、昔ながらの手法で酒づくりを続けざるを得ない状況でした。手間ひまがかかるけれども低収益で、厳しい状況にあえいでいました。

しかし、量産できないことを逆手に取って「職人が手づくりするクラフト日本酒」と打ち出したところ、クラフトという言葉や、少量生産だからこその希少性が喜ばれて、逆に人気が出るようになったそうです。“コスパ”や“タイパ”が叫ばれる世の中ですが、だからこそ、昔ながらの非効率な手法で職人が作っているという価値が見直されたのです。

デメリットをメリットに転換する

＜具体例 大戸屋ごはん処＞

和定食のチェーン店として全国展開している「大戸屋ごはん処」は、ビルの地下や2階以上に店舗を構えているところが多いことにお気づきですか？

一般に、飲食店の集客には1階に店舗を出すことが有利だと言われています。それは、外を通るお客さんが店内の様子を把握しやすく、階段やエレベーターを使わずにスッと店内に入ることができるから。

つまり、入店の敷居が低いからです。

大戸屋はその常識を覆すような戦略を取っています。なぜでしょうか？

その理由は、女性客が1人でも気がねなく入れるようにするためです。

定食屋というと、かつては客層のほとんどが男性でした。女性は入りたいと思っても、「定食屋のようなお店に1人で入るのを見られるのは恥ずかしい」「定食屋にいるところを見られたくない」という心理が根強くあったのです。

女性にも来店してもらいたい。それには、店に入るところが人目につきにくい地下や2階以上のほうが好都合です。また、通りがかりに外から見られることがないのも、女性にとってはありがたいことです。

こうした理由から、中が見えにくい立地であることで、女性が入りやすい店になったのです。

あえて地下や2階以上に店舗を出すことには、1階よりも賃料が安くて済むというメリットもついてきます。

さらに立地戦略以外にも、大戸屋は女性客を増やすために、内装もきれいにし、野菜を多く使った女性の好むメニューを充実させる、などの工夫もしました。

その結果、大戸屋は今では顧客の6割が女性だそうです。しかも、女性のリピート率がたいへん高い店となっています。普通なら飲食店として「選ばれにくい」立地をむしろ逆手に取って成功している代表例なのです。

あえて「欠点をさらけ出す」

前項で弱みも視点を変えることで強みにできるという話をしましたが、あえて弱みやデメリットを消費者に知ってもらう、というやり方もあります。

マーケティングにおいて、売り手側はとかく自社にとって有利な部分だけを紹介しようとしがちです。しかし、不利な部分を隠すのではなく、むしろ積極的にアピールすることで、消費者は「この企業は誠実だ」「モノやサービスに信頼が置ける」といった印象を抱き、好感度や信頼度が高まるのです。

これを「両面提示」、あるいは「二面提示」と言います。

マイナス要素を前面に打ち出して成功

＜具体例 キューサイ「青汁」＞

不利な要素も包み隠さず伝えることで成功した象徴的な事例に、キューサイの青汁があります。

キューサイの青汁は、創業者が健康への効果を実感して販売を始めたもので、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを豊富に含んだケールの搾り汁を原材料としていました。しかし苦みが強いため、売れ行きが伸び悩んでいました。

そこでCMで普及を図ろうと考えます。出演したのは悪役スターとして知られる八名信夫さん。強面俳優さんが苦虫を噛み潰したような表情で「まずい」と口にするCMは、インパクト抜群でした。

実は、当初は別のセリフが用意されていたそうですが、あまりにまずかったので、「まずいと言ってもいいか」という話が八名さんからあり、「何かフォローする言葉をつけてください」ということで「もう一杯！」を加えることになったと言います。

まずいけれども、健康にいいから「もう一杯」飲みたい―、この真摯な言葉が商品への信頼と説得力を高めてくれたのです。

正直な情報発信で信頼を獲得するスーパー

＜具体例 オーケー「オネストカード」＞





オーケーは、首都圏を中心に150以上の店舗を展開するディスカウントスーパーです。2024年時点で、顧客満足度が最も高いスーパーに14年連続で選ばれています（JCSI顧客満足度調査）。

その高い満足度を支えるのは、低価格の徹底と積極的な情報発信のスタイルです。オーケーには、商品の状態を率直に伝える「オネスト（正直）カード」があり、通常なら顧客にはあまり伝えられないような情報が“正直”に発信されています。例えば、

• 長雨の影響で、レタスの品質が普段に比べ悪く、値段も高騰しています。暫くの間、他の商品で代替されることをお薦めします

• 6月21日から発泡酒が値下げになります。お急ぎでなければ、6月21日までお待ちください

といった、天候による青果の品質、旬の知らせ、あるいは価格変動に関する情報などが、逐一POPとして顧客に伝えられているのです。

オネストカードを掲げることで、仕入れ量を調節し、売れ残りを抑える効果などもあると言います。

弱みを隠すのではなく、きちんと情報発信する仕組みを構築することで、顧客からの信頼を獲得し、大きな強みにできている事例です。

（吉澤 健仁 ： シリアルアントレプレナー）