脂質異常症と運動 ― 中性脂肪やコレステロールを下げるために

はじめに

「脂質異常症は薬を飲まないと改善しないのでは？」と思う方も多いかもしれません。しかし実際には、運動習慣を取り入れるだけで血液中の中性脂肪やHDL（善玉コレステロール）が改善することが多くの研究で証明されています。

今回は、脂質異常症に効果的な運動の種類や実践方法について、科学的根拠をもとに解説します。

1. 運動が脂質異常症に与える効果

(1) 中性脂肪を下げる

有酸素運動を続けると、血液中の中性脂肪が分解されやすくなります。特に食後の中性脂肪上昇を抑える効果が確認されています。

(2) HDLコレステロールを増やす

定期的な運動はHDLを増やし、動脈硬化を防ぐ力を高めます。

(3) LDLコレステロールの質を改善

運動はLDLの粒子を大きくし、「小型で酸化されやすいLDL（悪玉中の悪玉）」を減らすことが知られています。

(4) 体重・内臓脂肪の減少

体重が減ると血中脂質も改善しやすくなります。特に内臓脂肪の減少は中性脂肪の低下に直結します。

2. 脂質異常症に効果的な運動の種類

(1) 有酸素運動

・ウォーキング、ジョギング、自転車、水泳など

・週150分以上（1日30分×週5回程度）が目安

・「息が弾むが会話はできる」強度が適切

中性脂肪の低下やHDLの増加にもっとも効果的。

(2) レジスタンス運動（筋トレ）

・自重トレーニング（スクワット、腕立て伏せなど）

・ダンベルやゴムバンドを使った負荷運動

・週2〜3回、10〜15回を1セットで全身をバランスよく

筋肉量を増やすことで基礎代謝を上げ、脂質代謝改善に貢献。

(3) 生活活動の工夫

・エレベーターではなく階段を使う

・買い物は歩いて行く

・デスクワーク中も1時間に1回は立ち上がって動く

小さな積み重ねが「総活動量」を増やし、脂質異常症改善につながります。