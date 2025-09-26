「最高の球種だけに頼ることができる」佐々木朗希がPSの“クローザー”に抜擢か「終盤の救世主を切実に必要としている」
佐々木朗希が自身初のシャンパンファイトに参加。ポストシーズンではクローザーに抜擢か(C)Getty Images
ドジャースが現地時間9月25日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8−0で勝利し、4年連続の地区優勝を決めた。メジャー1年目の佐々木朗希は、大谷翔平、山本由伸らと共に自身初のシャンパンファイトに酔いしれた。
【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球
前日の同戦では、3−1と2点リードして迎えた7回からリリーフ登板した佐々木。160キロの直球で空振り三振を奪うなど三者凡退に抑えて、復帰戦を飾った。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースは試合を締めくくるための、終盤の救世主を切実に必要としている」と、崩壊状態だったブルペンの救世主として23歳右腕の名を挙げている。
同メディアは、米誌『Sports Illustrated』のトム・ベルドゥッチ記者が、MLB公式ネットワーク局『MLB Network』で、佐々木がドジャースのポストシーズンでクローザーを務めると予想していることを紹介。「聞き間違いではない。ドジャースのプレーオフ期間中、ロウキ・ササキが9回を含むプレッシャーのかかるイニングで投げる可能性があるというのだ」と伝えた。
佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りし、3Aでリハビリ登板を続けてきた。
記事では「これまでのメジャーリーグのマウンドでの投球では、期待されていた怪物的な姿からはほど遠いものだった。球速は低下し、球種の選択には疑問が残り、制球にも問題があった」と指摘。
しかし、「わずか1イニングを全力で投げられるという状況は、少なくとも当面は球速の問題を解決する可能性がある。加えて、打者と何度も対戦する必要がなくなることで、投球レパートリーをシンプルにし、最高の球種だけに頼ることができるようになる」と予想した。
また、「リハビリ登板で素晴らしいリリーフ登板ができたという自信で、技術的な問題と同様に精神的なものが大きいと思われた制球難を解消できるかもしれない」と、大きな期待を寄せている。
同30日に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンをスタートさせるドジャースだが、佐々木が試合を締めくくる最後のマウンドに上がる可能性はあるのか。注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]