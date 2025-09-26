「最高の球種だけに頼ることができる」佐々木朗希がPSの“クローザー”に抜擢か「終盤の救世主を切実に必要としている」

佐々木朗希が自身初のシャンパンファイトに参加。ポストシーズンではクローザーに抜擢か(C)Getty Images

ドジャースが現地時間9月25日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8−0で勝利し、4年連続の地区優勝を決めた。メジャー1年目の佐々木朗希は、大谷翔平、山本由伸らと共に自身初のシャンパンファイトに酔いしれた。

【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球

前日の同戦では、3−1と2点リードして迎えた7回からリリーフ登板した佐々木。160キロの直球で空振り三振を奪うなど三者凡退に抑えて、復帰戦を飾った。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースは試合を締めくくるための、終盤の救世主を切実に必要としている」と、崩壊状態だったブルペンの救世主として23歳右腕の名を挙げている。

同メディアは、米誌『Sports Illustrated』のトム・ベルドゥッチ記者が、MLB公式ネットワーク局『MLB Network』で、佐々木がドジャースのポストシーズンでクローザーを務めると予想していることを紹介。「聞き間違いではない。ドジャースのプレーオフ期間中、ロウキ・ササキが9回を含むプレッシャーのかかるイニングで投げる可能性があるというのだ」と伝えた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りし、3Aでリハビリ登板を続けてきた。