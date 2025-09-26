ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¼ç±é¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÂç±ê¾å¡¡»£±Æ»þ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡Ä¡×¢ª¡ÖÊüÁ÷¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å3¡§00¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½ÐÀ¤ºî¤Ç¤Î±ê¾å¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò2Âò¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ½ÐÂê¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡×¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÂÐ¹³Àï¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝÃæ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿½ÐÀ¤ºî¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â»ö·ï¤ò¹ðÇò¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·¤Î²£¤«¤é¡Ø¤×¤ë¤ó¡Ù¤È½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿ÊüÁ÷¡×¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£»£±Æ»þ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊüÁ÷¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¢Á³¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥º¡ªÀ®¸ù¼Ô¤ÎÁªÂò¡×¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÌòÎ©¤ÄÁªÂò¤ò³Ø¤Ö¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëÀ®55Ç¯¡¢¤È¤â¤Ë77ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤¿¤¬ÁêÊý¡¦¤Ï¤ë¤«¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¡Ö¥Õ¥Ã¡×¤È¿á¤Èô¤Ð¤¹ÇöÌÓ¥®¥ã¥°¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2¿Í¤Î·Ý¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÇöÌÓ¤Î¤Ï¤ë¤«¤Î¡ÈÌ¿¤¬¤±¤Î»¶È±¡É¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
