地方では「太陽光パネル」、都市部では「コインパーキング」…立地ごとに儲かる土地活用はどう変わる？
土地活用は「立地」で選ぶ時代に
土地活用と一口に言っても、その選択肢は多岐にわたります。アパート経営・コインパーキング・太陽光発電・貸地・トランクルームなどが代表例ですが、最も重要なのは「立地条件と活用方法の相性」です。
たとえば、郊外で人通りの少ない場所に駐車場を作っても利用者は限られます。逆に、日照時間が短く影の多い都市部では、太陽光発電の効率は期待できません。したがって、土地の場所・環境・周辺ニーズに応じた戦略が必要となります。
地方に強い！ 太陽光パネル設置による土地活用
郊外や地方にある広大な土地や農地を活用する手法として、今も根強い人気を誇るのが「太陽光発電」です。特に土地が遊休状態で固定資産税だけかかっているようなケースでは、表1にあるように売電収入によって収益化を図ることができます。
表1
※筆者作成
太陽光パネルは設置後の運営手間が少なく、機械的に収益を上げられる点が魅力です。ただし、売電単価は年々下落しており、設置時期によって回収年数が変動する点に注意が必要です。
都市部に強い！ コインパーキング・トランクルームの収益性
一方、都市部の狭小地や変形地では「コインパーキング」や「トランクルーム」が有力な土地活用法です。両者とも建築を伴わず設置可能なため、初期費用も比較的抑えられ、管理も外部委託が可能です。
・コインパーキング
時間貸しで回転率を上げることで、1台あたり月1万～3万円の収益が可能。10台規模であれば月10万～30万円が期待できる。
・トランクルーム
都市部では収納不足の需要が高く、コンテナ1台あたり月8000円～1万5000円前後で契約されるケースも。安定的な契約が多く、解約率も低め。
両者とも「狭い土地でも稼げる」という点で都市部と非常に相性がよく、低リスクでの土地活用に適しています。
立地別｜おすすめ土地活用法まとめ
表2は、立地条件ごとに相性が良い土地活用法をまとめた一覧です。
表2
※筆者作成
このように、活用法の選定には「周辺環境」「土地形状」「法規制」など多面的な視点が必要です。
土地活用の成功に欠かせない3つのチェックポイント
・法規制・用途地域を確認する
第一種低層住居専用地域では、商用利用に制限があります。用途地域に応じて建築や設備の設置が制限されるため、必ず市区町村の建築指導課などに相談しましょう。
・インフラ・接道条件の確認
上下水道・電力・道路接道がないと、活用内容によってはコストが膨らみます。
・初期投資と回収年数のバランスを見る
高収益でも回収に10年以上かかる場合、その間に制度変更やトラブルが発生する可能性もあります。収益性とリスクのバランスを取ることが大切です。
「場所に合った活用」が収益の鍵
土地活用に正解はありませんが、「立地に合った方法を選ぶ」ことが最大の成功要因です。地方なら太陽光発電のように機械で稼ぐビジネス、都市部ならコインパーキングやトランクルームのように人の動きに応じたビジネスが適しています。
土地を生かすか、眠らせて損失を出すかはオーナーの判断次第。まずはプロに相談し、複数の活用案を比較検討して、あなたの土地に最適な使い方を見つけましょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー