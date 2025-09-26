◆米大リーグ カブス５―８メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のメッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、現地８月６日レッズ戦以来、自身３９試合ぶりとなる２８号ソロを４回に放つと、６回には２９号３ランを放った。

４回２死無走者、右腕マクリーンに対しカウント２―２から真ん中のチェンジアップをたたいた打球は角度３０度、打球速度１０８・４マイル（約１７４メートル）、飛距離４３４フィート（約１３２メートル）の特大弾。６回１死二、三塁ではマクリーンの１ストライクからの内角へ来たスイーパーを引っ張ると、打球は左中間スタンドに飛び込む３ラン。今季５度目のマルチ本塁打となった。

あと１本に迫った３０号に加え、１００打点もあと３点に迫る。日本人では松井秀喜、大谷翔平しか達成していない大台への期待がかかる。

一方で、１０勝目を狙った今永昇太投手が５回２／３を２本塁打含む９安打８失点で８敗目。防御率も３・７３となり、来週のポストシーズン（ＰＳ）の先発ローテーションに入れるかどうか微妙になってきた。