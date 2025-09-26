今月17日からアメリカ軍岩国基地で行われていた陸上模擬着艦訓練＝FCLPについて防衛省は「訓練は25日で終了した」と岩国市に伝えました。



陸上模擬着艦訓練＝FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練で今月17日から岩国基地で行われていました。



岩国市によりますと26日午前9時ごろ、防衛省中国四国防衛局から「きのうFCLPが終了した」と連絡があったということです。





防衛省は今月17日から26日まで行われると説明していましたがきのう夜間の訓練も行われず予定より1日早く終了した形です。市と県の調べでは17日から25日までの6日間でタッチアンドゴーなどのFCLPによる飛行は882回記録されています。70デシベルが5秒以上続いた騒音の測定回数は基地北側で1564回基地南側で1541回。騒音の最大値は今月19日の午後9時7分に尾津の観測地点で記録した98,7デシベルでした。市には966件の苦情が寄せられています。「FCLP実施は容認できない」という地元の意向に反して始まった今回のFCLP。全ての日で予定時間を超えた運用がみられたほか訓練を行わないとしていた祝日にも訓練が行われるなど事前の通告と異なる運用が続きました。岩国市の福田市長は26日、防衛省や外務省を訪れ二度とFCLPが岩国基地で行われないよう要請する方針です。