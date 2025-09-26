アメリカIT大手マイクロソフトは、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの市民の監視データを保存していたとして、イスラエル軍に対するクラウドサービスの提供を一部停止しました。

この問題は、イギリスのガーディアン紙が先月報じたもので、イスラエル軍が2022年以降、ガザやヨルダン川西岸の市民の通話を傍受したデータをマイクロソフトのクラウド上に保存しているとされていました。

マイクロソフトは利用規約で民間人の大量監視のための技術使用を禁止していることから報道を受け調査・検証していました。

そして25日、報道内容の一部を裏付ける証拠が見つかったとして、イスラエル国防省へのクラウドサービスの提供を一部停止したと発表しました。

こうした中、国連総会ではパレスチナ自治政府のアッバス議長が演説し、パレスチナを国家として認めるよう訴えた上でガザの統治について「イスラム組織ハマスは役割を果たすことはない」と強調しました。

パレスチナ自治政府 アッバス議長

「ハマスは統治において役割を果たすことはありません。ハマスは武器をパレスチナ自治政府に引き渡さなければなりません」

イスラエルのネタニヤフ首相は、日本時間きょう夜にも演説する見通しで、発言内容が注目されます。