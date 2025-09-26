大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て１０月１３日の出雲全日本大学選抜駅伝で駅伝シーズンを迎える。

１１月２日の全日本大学駅伝で各校の勢力図が見え、クライマックスには来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が控える。上半期の快走でチームを牽引（けんいん）し、駅伝でも活躍が期待される中央大の主将、吉居駿恭(しゅんすけ)（４年）を紹介する。

留学生との戦いも制す

箱根駅伝最多の優勝１４回を誇る名門の主将として、「一つ一つを勝ち切る強さ」を大切にする。近年の中大はスピード自慢がそろうが、勝負所でもろさを見せる面があった。「絶対に甘い部分を出さない」。そんな誓いを今季は体現してきた。

４月の織田記念の５０００メートルでは１３分２６秒３１で２連覇を達成した。１度抜けだして追いつかれたが、混戦の中、ラスト１周で実業団の強豪にも競り勝った。「しっかり力がついていると感じられるレースになった」とうなずいた。

５月の全日本大学駅伝関東地区選考会の１万メートルでも２組で留学生との一騎打ちから最後は突き放し、１位でフィニッシュ。「状態が悪くても主将として結果で示さなければ」という思いが原動力になっている。

人前で話すのが苦手なシャイな性格。かつては２学年上に兄・大和（トヨタ自動車）がいて、チーム内でかわいがられる存在だったが、昨秋、次の主将に立候補した。惨敗続きのチームへの危機感と同時に、世界を目指すうえ「精神的な弱さがあった自分のプラスになる」との確信もあった。

前回箱根では１区で序盤から独走。往路２位、総合５位に貢献した。今は「苦しい場面でもしっかり声をかけ、乗り越える雰囲気づくり」にも励む。競技面で、人として、一回り成長して駅伝シーズンを駆け抜ける。