格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が公開され、格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と危惧した北九州の誠が登場し、浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ、傾奇者との対戦が決まった。２人の対戦はＢＤ１８となる見込み。

オーディションの合間に登場した誠は、前回１６のオーディションでの因縁のある傾奇者に凄みにきた。傾奇者は「お前、次、手出したらもう試合やらんからな。試合やりたいんやったら指一本触れるなよ」と警告すると、誠は「喧嘩したいんやないんか？」。傾奇者は「試合したいんか、どっちやねん。試合したいんやったらやったるわ」と問い、誠は「喧嘩したるわ。俺に言うっちゅうのはどういう事かわかってんのか」とかみ合わないやり取りが続いたが、萩原裕介が間を取り持ち、試合が決定。誠は「誰に喧嘩売ったか、お前頭に入れとけよ。よう覚えとけよ」と凄んだが、傾奇者は「お前が喧嘩売ってきただけやろ。買ったってるだけじゃ。お前が覚えとけ、クソガキ」と吐き捨てた。

誠はＢＤ１６のオーディションで大暴れ。蹴り上げた椅子が吹き飛ぶなど衝撃のパワーを披露。その後、傾奇者に突っかかり、ひな壇から突き落とし、踏みつけるなどの行為で視聴者を震撼させた。オーディションに参加していた格闘家のエンセン井上は「本物の不良にエンタメは分からない。混ぜると大問題になる」と危惧していた。