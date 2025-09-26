ポケモンシールホルダーが1万人に当たる「2025年ポケモンパン シールホルダープレゼントキャンペーン」開催/10月1日から
第一屋製パン株式会社は、10月1日より「2025年ポケモンパン シールホルダープレゼントキャンペーン」を開催する。
ポケモンパンの商品パッケージに付いているキャンペーンシールに記載されたシリアルコードを5点集めて応募すると、抽選で「デコキャラシールホルダー」が合計1万人に当たるキャンペーンだ。応募はパソコン、スマホからの応募のみとなっている。
賞品の「デコキャラシールホルダー」は、箔押し仕様のA賞･B賞とバッグなどに付けて持ち運べる手帳型のC賞の3つ。また、キャンペーン期間中の前半と後半でそれぞれデザインが変わるため、合計6種類のデザインが登場する。いずれの「デコキャラシールホルダー」もポケモンパンに付いてくるデコキャラシールを80枚収納することができる。
前半(10月1日〜10月31日応募分)
【前半･A賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(メガガルーラ&メガデンリュウデザイン)
2,000人
【前半・A賞】（メガガルーラ＆メガデンリュウデザイン）
【前半･B賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(メガリザードンYデザイン)
2,000人
【前半・B賞】（メガリザードンYデザイン）
【前半･C賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(おでかけホルダーイエローデザイン)
1,000人
【前半・C賞】（おでかけホルダーイエローデザイン）
後半(11月1日〜12月4日応募)
【後半･A賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(メガチルタリス&メガサーナイトデザイン)
2,000人
【後半・A賞】（メガチルタリス＆メガサーナイトデザイン）
【後半･B賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(メガリザードンX&メガルカリオデザイン)
2,000人
【後半・B賞】（メガリザードンX＆メガルカリオデザイン）
【後半･C賞】
キャンペーン特製デコキャラシールホルダー
(おでかけホルダーグリーンデザイン)
1,000人
【後半・C賞】（おでかけホルダーグリーンデザイン）〈キャンペーン概要〉
◆応募方法
ポケモンパンの商品パッケージに貼付しているキャンペーンシールに記載されたシリアルコードを5点分集め、専用webサイトからコースを選び応募する。応募はパソコン、スマホからのみ。
◆対象商品
キャンペーンシールが貼付されているポケモンパン
↑このシールが目印
◆応募期間
2025年10月1日(水)0時00分〜2025年12月4日(木)23時59分 ※日本時間
■キャンペーン公式ページ