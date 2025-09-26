ポケモンシールホルダーが1万人に当たる「2025年ポケモンパン シールホルダープレゼントキャンペーン」開催/10月1日から

第一屋製パン株式会社は、10月1日より「2025年ポケモンパン シールホルダープレゼントキャンペーン」を開催する。

ポケモンパンの商品パッケージに付いているキャンペーンシールに記載されたシリアルコードを5点集めて応募すると、抽選で「デコキャラシールホルダー」が合計1万人に当たるキャンペーンだ。応募はパソコン、スマホからの応募のみとなっている。

賞品の「デコキャラシールホルダー」は、箔押し仕様のA賞･B賞とバッグなどに付けて持ち運べる手帳型のC賞の3つ。また、キャンペーン期間中の前半と後半でそれぞれデザインが変わるため、合計6種類のデザインが登場する。いずれの「デコキャラシールホルダー」もポケモンパンに付いてくるデコキャラシールを80枚収納することができる。

〈賞品･当選人数〉

前半(10月1日〜10月31日応募分)

【前半･A賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(メガガルーラ&メガデンリュウデザイン)

2,000人

【前半･B賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(メガリザードンYデザイン)

2,000人

【前半･C賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(おでかけホルダーイエローデザイン)

1,000人

後半(11月1日〜12月4日応募)

【後半･A賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(メガチルタリス&メガサーナイトデザイン)

2,000人

【後半･B賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(メガリザードンX&メガルカリオデザイン)

2,000人

【後半･C賞】

キャンペーン特製デコキャラシールホルダー

(おでかけホルダーグリーンデザイン)

1,000人

〈キャンペーン概要〉

◆応募方法

ポケモンパンの商品パッケージに貼付しているキャンペーンシールに記載されたシリアルコードを5点分集め、専用webサイトからコースを選び応募する。応募はパソコン、スマホからのみ。

◆対象商品

キャンペーンシールが貼付されているポケモンパン

◆応募期間

2025年10月1日(水)0時00分〜2025年12月4日(木)23時59分 ※日本時間

