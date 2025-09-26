水辺も街歩きもおまかせ！【クロックス】の水陸両用サンダルがAmazonで販売中！
軽さと快適さで疲れ知らず！【クロックス】のメンズサンダルがAmazonで販売中！
ステッチのディテールが施された新しいスタイル。メッシュ素材のアッパーにはフィット感を高める調節可能なストラップ付き。「クロスライト™」素材を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性を実現。アウトソールに刻まれた細い溝が水の中での滑りにくさを実現し、フレックスグルーブが自然で柔軟な歩きやすさをサポート。
通気性抜群のメッシュ素材で足蒸れを防ぎ、夏の暑さでも快適な履き心地を保つ。
軽量設計と「クロスライト」素材によるクッション性が一日中快適な歩行をサポートする。
足の甲をしっかりホールドする調節可能なストラップ付きで、安定感のある履き心地を実現する。
アウトソールには細かい溝を施し、濡れた場所でも滑りにくく安心して歩行できる仕様となっている。
