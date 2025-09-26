乃木坂46一ノ瀬美空、ノースリーブワンピ姿で魅力溢れる「大人っぽくて素敵」「手足が長い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】乃木坂46の一ノ瀬美空が25日、自身のInstagramを更新。「週刊少年マガジン」（24日発売／講談社）43号の撮影オフショットとしてノースリーブワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46一ノ瀬美空、ノースリワンピ姿で大人な雰囲気
一ノ瀬は「昨日発売の『週刊少年マガジン』さんで表紙を務めさせていただいています」と表紙を飾ったことを報告。「楽しい撮影でした」と撮影の感想を綴り、花柄のノースリーブロングワンピース姿で、壁際に立つスタイリッシュなポーズを披露した。ほかにも、ボーイッシュなデニムコーディネートや深緑色のワンピース姿のオフショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「手足が長い」「どれも魅力的すぎる」「似合ってる」「表紙おめでとう」「スタイル抜群」「撮影お疲れ様」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
