三上悠亜、美バスト際立つベアトップ姿で祭り満喫「チョコバナナのチョコが胸元に落ちてた」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの三上悠亜が25日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜「チョコが胸元に落ちてた」美バストちらり
三上は「今年最後のお祭り」とつづり、ベアトップのトップスを着用し、ハローキティのお面を持った写真を公開。美しいバストをのぞかせた。さらに「帰って気付いたんだけどチョコバナナのチョコが胸元に落ちてたの。写真にも映り込んでる」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「チョコに目がいった」「一緒に祭り行きたい」「ドキッとした」「キティちゃんも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
