スタバに秋の風物詩「パンプキン スパイス ラテ」9月29日から、おすすめカスタマイズ3つも紹介
【モデルプレス＝2025/09/26】スターバックス コーヒー ジャパンでは、世界各地で毎年秋に登場を待ち望む声が多い「パンプキン スパイス ラテ」および秋のフードを、2025年9月29日より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）にて発売する。
【写真】＜スタバ×ジェラピケ＞話題のコラボアイテムをチェックしてきた
「パンプキン スパイス ラテ」は、日本を含む世界各国のスターバックスで根強い人気を誇る、アメリカの秋に欠かせない定番のスイーツ“パンプキンパイ”に着想を得たビバレッジ。
かぼちゃのピューレにシナモン、ジンジャー、ナツメグ、クローブなどのスパイスフレーバーを加えたパンプキンスパイスフレーバーソースと、いれたてのエスプレッソ、スチームミルクとのハーモニーが特徴だ。
トップのふんわりとしたホイップクリームにさっと振りかけたナツメグが一口目からリッチでクリーミーな味わいをひきたて、秋の訪れを感じさせてくれる。
またスターバックスがおすすめする「パンプキン スパイス ラテ」のカスタマイズも紹介していく。
・キャラメルソース×ホワイトモカシロップ追加
（かぼちゃのとろっとした甘さと、キャラメルソースが好相性。ご褒美感を感じられる一杯に。さらに甘さがほしい時には、ホワイトモカシロップを追加。コクが増し、後を引く甘さを楽しめる）
・エスプレッソ ショット追加×無脂肪ミルクに変更
（エスプレッソのほどよいビター感を感じられ、無脂肪ミルクに変更することにより、よりすっきりとした味わいに。ベースで使用しているパンプキンスパイスフレーバーソースと、追加したエスプレッソ ショットによりコーヒーの味がより際立つ）
・シナモン追加
（スパイス好きにおすすめ。パンプキンスパイスフレーバーソースにシナモンフレーバーが入っているので、よりスパイス感が際立ち、トッピングのナツメグとも好相性）
同じく9月29日より、秋の味覚満載のフードがラインナップに追加。
マロンペーストの濃厚な風味が楽しめる「手しぼり栗のモンブラン」は、サクサク食感のホワイトチョコ味のクランブルに、なめらかなマロンムースとミルキーなホイップクリームを重ね、手作業でひとつずつ丁寧にマロンペーストをしぼった。天面に大粒のマロンをのせ、見た目からも秋らしさを感じさせてくれる。
紅玉りんごとふじりんごにカスタードを合わせた「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」はリニューアルして登場。生地を美しいマーブル状に焼き上げた「マロンパウンドケーキ」も再登場する。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞Short \530／Tall \570／Grande \614／Venti（R） \658
＜店内利用の場合＞Short \540／Tall \580／Grande \625／Venti（R） \671
販売期間：2025年9月29日（月）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】＜スタバ×ジェラピケ＞話題のコラボアイテムをチェックしてきた
◆スタバ、秋を告げる「パンプキン スパイス ラテ」復活
「パンプキン スパイス ラテ」は、日本を含む世界各国のスターバックスで根強い人気を誇る、アメリカの秋に欠かせない定番のスイーツ“パンプキンパイ”に着想を得たビバレッジ。
トップのふんわりとしたホイップクリームにさっと振りかけたナツメグが一口目からリッチでクリーミーな味わいをひきたて、秋の訪れを感じさせてくれる。
◆おすすめカスタマイズは？
またスターバックスがおすすめする「パンプキン スパイス ラテ」のカスタマイズも紹介していく。
・キャラメルソース×ホワイトモカシロップ追加
（かぼちゃのとろっとした甘さと、キャラメルソースが好相性。ご褒美感を感じられる一杯に。さらに甘さがほしい時には、ホワイトモカシロップを追加。コクが増し、後を引く甘さを楽しめる）
・エスプレッソ ショット追加×無脂肪ミルクに変更
（エスプレッソのほどよいビター感を感じられ、無脂肪ミルクに変更することにより、よりすっきりとした味わいに。ベースで使用しているパンプキンスパイスフレーバーソースと、追加したエスプレッソ ショットによりコーヒーの味がより際立つ）
・シナモン追加
（スパイス好きにおすすめ。パンプキンスパイスフレーバーソースにシナモンフレーバーが入っているので、よりスパイス感が際立ち、トッピングのナツメグとも好相性）
◆秋のカフェタイムのお供に食べたいフード
同じく9月29日より、秋の味覚満載のフードがラインナップに追加。
マロンペーストの濃厚な風味が楽しめる「手しぼり栗のモンブラン」は、サクサク食感のホワイトチョコ味のクランブルに、なめらかなマロンムースとミルキーなホイップクリームを重ね、手作業でひとつずつ丁寧にマロンペーストをしぼった。天面に大粒のマロンをのせ、見た目からも秋らしさを感じさせてくれる。
紅玉りんごとふじりんごにカスタードを合わせた「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」はリニューアルして登場。生地を美しいマーブル状に焼き上げた「マロンパウンドケーキ」も再登場する。（modelpress編集部）
■パンプキン スパイス ラテ（Hot／Iced）
＜持ち帰りの場合＞Short \530／Tall \570／Grande \614／Venti（R） \658
＜店内利用の場合＞Short \540／Tall \580／Grande \625／Venti（R） \671
販売期間：2025年9月29日（月）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
【Not Sponsored 記事】